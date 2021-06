Hannover

Die Vorgabe für die Impfzentren in Niedersachsen ist eindeutig: Der Impfstoff von Astrazeneca wird nur Menschen ab 60 Jahren verabreicht. Doch im Impfzentrum in Hannover fallen immer häufiger ältere Menschen auf, die versuchen, um jeden Preis an das Vakzin von Biontech und Pfizer oder Moderna zu kommen.

Eine Mitarbeiterin, die lieber anonym bleiben möchte, berichtet im Gespräch mit der NP: „Die Menschen werden dabei zunehmend kreativer.“ Haben sie eine Bestätigung für einen Impftermin mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca, würden sie zum Teil mit den Terminbestätigungen ihrer Nachbarinnen und Nachbarn erscheinen, die einen Termin für eine Immunisierung mit einem mRNA-Impfstoff hatten. „Einige fügen in ihre Bestätigung auch einen QR-Code eines früheren Biontech-Termins ein“, erzählt sie weiter. Bei der Prüfung der Unterlagen an den Schaltern im Impfzentrum falle dies dann aber auf.

Doch wie häufig kommen diese Fälle vor? Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, machte gegenüber der NP deutlich, dass solche Fälle nicht bekannt seien. „Ganz ausschließen, dass so etwas vorgekommen ist, kann man so etwas natürlich nicht.“ Eine Erschleichung eines Impftermins mit einem anderen Vakzin sei aber nicht möglich. Dies werde schon dadurch verhindert, dass die Buchungsbestätigung im Impfzentrum mehrfach vorgezeigt werden müsse.

Ältere lehnen in Praxen häufiger Impfung mit Astrazeneca ab

Offenbar scheint die Akzeptanz für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers aber geringer zu sein, als für die anderen Präparate. Dies fällt auch in den Praxen auf. „Der Impfstoff von Astrazeneca wird von Menschen über 60 Jahren zunehmend abgelehnt“, berichtet Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Gleichzeitig steige aber die Akzeptanz unter den jüngeren Menschen. Für sie ist die Impfung mit Astrazeneca häufig die einzige Option, vorzeitig an einen Impftermin zu kommen. „Zur Risikominimierung wäre es insgesamt natürlich besser, wenn sich ältere Menschen mit dem Impfstoff immunisieren lassen.“ Zudem bliebe der Impfstoff der anderen Hersteller dann für die jüngeren Menschen innerhalb der Priorisierung.

Das Präparat von Astrazeneca ruft bei jüngeren Menschen deutlich häufiger eine Hirnthrombose hervor als bei älteren. Zudem ist der Impfstoff in den vergangenen Wochen in Verruf geraten, weil bei der Erstimpfung Immunreaktionen auftreten. Eine Erscheinung, die bei den anderen Vakzinen meist nach der zweiten Impfung eintritt.

Stefanie Holm, Internistin aus Hannover, gibt der Politik daran eine Mitschuld: „Das Hin und Her um den Impfstoff hat dazu geführt, dass der Beratungsbedarf deutlich höher ist als bei den anderen Präparaten.“Jüngere Menschen seien häufig besser informiert und hätten weniger Bedenken.

Von Mandy Sarti