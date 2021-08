Hannover

Die Begeisterung fürs Impfen hat nachgelassen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) spricht im NP-Interview darüber, wie man mehr Menschen für die Impfung motivieren will, ob eine Impfpflicht denkbar ist, und was die eingeschränkte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Immunisierung von Kindern und Jugendlichen bedeutet.

Frau Behrens, in dieser Woche startet Ihre Kampagne, um die Menschen von einer Corona-Schutzimpfung zu überzeugen. Reicht es, einfach nur die Werbetrommel zu rühren, um der Impfmüdigkeit zu begegnen?

Die Werbekampagne ist für uns ein wichtiger Baustein, um die Menschen darüber aufzuklären, dass die Impfung wichtig ist und was hinter den Vakzinen steckt. Ich bin sehr sicher, dass die Impfzahlen dadurch noch einmal ansteigen werden, vor allem bei der jungen Generation. Bis Ende Juni gab es für sie wegen der Priorisierung und der Warteliste noch keine Option, sich immunisieren zu lassen. Jetzt geht es darum, zu zeigen, dass die Situation anders ist.

„Wir müssen falsche Informationen widerlegen“

Es gibt auch immer mehr niedrigschwellige Impfangebote. Die scheinen das gesetzte Mittel der Länder zu sein. In den Fällen, in denen Menschen keinen Hausarzt haben, mag das möglicherweise helfen. Aber was ist mit den Menschen, die Angst vor einer Impfung haben?

Für die braucht es eine gute ärztliche Beratung. Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner rufen ihre Patientinnen und Patienten an und werben gezielt für die Schutzimpfung. Zudem gibt es auch durch die multikulturellen Impfteams eine gute Beratung. Es funktioniert nur durch Überzeugung. Wir müssen auch falsche Informationen widerlegen, die verbreitet werden. Gerade unter jungen Frauen besteht beispielsweise eine Skepsis, sich impfen zu lassen, weil sie fürchten, nicht mehr schwanger werden zu können. Das sind Fake-News.

Vielleicht werden Sie diese Menschen aber auch gar nicht rechtzeitig erreichen. Zwar steigen die Zahlen noch nicht dramatisch, aber die Berechnungen zeigen, dass sich das bereits in den kommenden Wochen ändern kann. Sollte die Zeit jetzt nicht genutzt werden, um eine Impfpflicht einzuführen?

Ich halte nichts von einer Impfpflicht und ich neige auch nicht zur Dramatik. Ich bin zuversichtlich, dass die Inzidenz in Niedersachsen bis zum Herbst weiterhin zwischen 20 und 30 liegen wird. Mehr als die Hälfte der Menschen in Niedersachsen haben ihre Erstimpfung erhalten. Das macht einen deutlichen Unterschied zur Situation vor ein paar Monaten: Wir haben nur wenige Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Ab Herbst sollte es aus meiner Sicht für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, keine kostenlosen Bürgertests mehr geben. Das hätte schon einen gewissen Effekt.

Impfziel durch Überzeugung erreichen

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt hat, dass es für einige Berufsgruppen eine Impfpflicht geben wird, hat die Zahl der Impfungen ein Rekordhoch erreicht. Offenbar scheint ein solcher Druck Wirkung zu zeigen.

Der französische Weg funktioniert in Deutschland nicht. Die entscheidenden Berufsgruppen sind bereits geimpft: Bei den Lehrkräften haben wir in Niedersachsen eine Quote von mehr als 90 Prozent, auch die Kita-Beschäftigten und die Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen haben sich in großen Teilen für eine Immunisierung entschieden. Damit sind die Berufsgruppen mit viel Kontakt zu den besonders gefährdeten Personen geimpft.

Gleichzeitig ist die Impfpflicht aber auch das letzte staatliche Mittel. Ist es nicht falsch, sie so kategorisch auszuschließen?

In Deutschland gibt es nur für Masern eine Impfpflicht. Dazu gibt es gerade ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Ich halte es für schwierig, mit einem Zwang zu drohen. Darauf reagieren die Menschen nur störrisch. Langfristig werden wir zu einer Selbstregulation kommen. Nämlich dann, wenn die Gastronomie und Club-Betreibenden von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. Wir brauchen in Niedersachsen jeweils noch rund eine Million Erst- und Zweitimpfungen, um eine Impfquote von 75 Prozent zu erreichen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Das wollen wir durch Überzeugen und ohne Pflicht erreichen.

Allerdings machen rund 17 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen Kinder und Jugendliche aus. Die Zwölf- bis 17-Jährigen können nur eingeschränkt geimpft werden. Bei der Gesundheitsministerkonferenz haben Sie sich darauf verständigt bundesweit, Impfangebote für Kinder und Jugendliche zu machen. In Niedersachsen gibt es solche Projekte bereits. Welche Bilanz ziehen Sie?

Das Konzept wird gut angenommen. Inzwischen sind 27 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 geimpft. Damit sind wir im Bundesvergleich an der Spitze, deswegen verstehe ich die Debatte als Bestätigung. Es war richtig, die Immunisierung über die Impfzentren zu steuern. Denn durch die eingeschränkte Empfehlung der Stiko wollten viele Ärztinnen und Ärzte die Kinder nicht impfen. Die Stiko braucht offenbar noch Zeit für Beratung, das muss man auch ernst nehmen.

In der vergangenen Woche haben Sie aber auch deutlich gemacht, dass die Stiko die Daten transparent auswerten müsse. Ist das nicht ein bisschen viel politischer Druck auf eine wissenschaftliche Institution?

Ich empfinde das nicht als politischen Druck. Es liegen uns viele Daten aus den USA und Israel vor, die deutlich früher mit der Impfung von Kindern begonnen haben. Diese Daten gilt es zu überprüfen. Deutschland ist nach meiner Kenntnis das einzige Land, das überhaupt so eine eingeschränkte Empfehlung ausgesprochen hat, obwohl der Impfstoff von Biontech ab zwölf Jahren zugelassen ist. Ich erwarte von der Stiko eine transparente Erklärung für die Entscheidung – das ist nicht nur wichtig für die Länder, sondern auch für Eltern und Ärztinnen und Ärzte.

Für Kinder und unter zwölf Jahren gibt es vorerst noch keinen Impfstoff. Wie wollen Sie sicherstellen, dass es nicht erneut zu Schulschließungen kommt?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat bereits nach Ostern ein gutes Konzept für Tests erprobt. Nach den Sommerferien sollen tägliche Tests folgen, die Lehrkräfte werden dann nahezu vollständig geimpft sein und es gibt funktionierende Hygienekonzepte – alles in allem ist die Schule ein sicherer Ort. Wir müssen uns deutlich machen, dass die meiste Gefahr für die Kinder von ihren Eltern und deren Verhalten ausgeht. Deswegen ist es wichtig, dass sich die Erwachsenen impfen lassen.

„Inzidenz verliert ein Stück weit an Bedeutung“

Um einen erneuten Lockdown zu verhindern, machen Sie sich auch für eine veränderte Bewertung der Gefahrenlage, die über den Inzidenzwert hinausgeht, stark. Welche Faktoren sind für Sie wesentlich?

Wir haben einen hohen Anteil der Bevölkerung bereits geimpft – damit verliert die Inzidenz ein Stück weit an Bedeutung. Sie wird aber weiterhin wichtig bleiben, um die Lage regional einzuschätzen. Gleichzeitig sind aber auch die Impfquote und die Bettenbelegung in den Krankenhäusern entscheidend. Neue Regelungen müssen für die Menschen nachvollziehbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, halten sie sich nicht an die Regeln.

Ihr Koalitionspartner CDU hat das bereits vor Wochen gefordert, auch die FDP streitet seit Monaten für einen neuen Wert. Damals waren Sie dagegen. Wieso die Wende?

Vor ein paar Monaten war die Impfquote und damit auch die Ausgangslage noch eine ganz andere. Wir müssen unsere Entscheidungen und unsere Maßnahmen immer an die Gefährdungslage anpassen.

„Vollbesetzte Stadien halte ich noch für unrealistisch“

Welche Regeln werden trotz der steigenden Impfquote bleiben?

Entscheidend für die Einschränkungen ist die Überlastung des Gesundheitssystems. Die Impfung hilft dagegen, deswegen müssen die Einschränkungen künftig gut begründet sein. Sicher werden wir bei den Abstands- und Hygieneregeln bleiben. Darüber hinaus kann ich mir vorerst nicht vorstellen, dass es wieder viele Menschen auf sehr engem Raum geben wird. Auch vollbesetzte Stadien und Konzerte mit zehntausenden Besucherinnen und Besuchern halte ich in der allernächsten Zeit noch für unrealistisch.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch, wenn die Impfquote steigt, klagen viele Corona-Erkrankte über Long-Covid-Symptome. Wird es in die Planung mit einberechnet, dass ein Großteil der Bevölkerung lange Zeit mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen hat?

Es gibt noch kein richtig beschriebenes Krankheitsbild für Long-Covid, dazu brauchen wir noch weitere Forschung. Wir beobachten die Lage mit Blick auf Long-Covid sehr genau. Grundsätzlich kann aber auch die beste Politik ein Leben nicht zu 100 Prozent sicher gestalten, das funktioniert bei keiner Erkrankung.

Von Mandy Sarti