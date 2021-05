Hannover

Eigentlich ist der Plan in Niedersachsen eindeutig: Gibt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Biontech und Pfizer frei, sollen Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 19 noch vor den Sommerferien zum ersten Mal gegen Covid-19 geimpft werden.

Zu welcher Entscheidung die Stiko kommen wird, ist allerdings weiterhin ungewiss. In Teilen wird aber vermutet, dass sie keine einheitliche Empfehlung ausspricht, sondern das Vakzin lediglich für Risikogruppen freigibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte deswegen an, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren auch entgegen der Stiko-Empfehlung einzubeziehen. Voraussetzung ist hierfür allerdings, dass jedenfalls die EMA einen der Impfstoffe für die Altersgruppe zulässt. Doch was bedeutet das für die angekündigten Impfungen in Niedersachsens Schulen?

Eingeschränkte Impfaktion an Niedersachsens Schulen?

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte bereits am Dienstag darauf verwiesen, dass die Empfehlung der Stiko wissenschaftlich sei und man sie bisher immer einbezogen habe. Aus Regierungskreisen war am Mittwoch zu hören, dass es möglicherweise keine staatliche Impfaktion geben werde, die sich nicht an der Empfehlung der Kommission orientiere. Wie die NP erfuhr, könnte das bedeuten, dass es zwar organisierte Impfungen für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren gibt, jüngere Kinder und Jugendliche würden dann aber trotz der Ankündigung von Jens Spahn vermutlich nicht mehr einbezogen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, sagte gegenüber der NP: „Wir sind inzwischen im Wahlkampf angekommen, es werden viele Versprechungen gemacht, die mitunter nicht gehalten werden können.“ Dies führe zur Verunsicherung – auch, weil wesentliche Fakten noch unklar seien. Neben der Stiko-Entscheidung ist ebenfalls noch offen, ob zum Start der Impfaktion genügend zusätzlicher Impfstoff vorhanden ist. Die Grüne ist überzeugt: „Wir brauchen jetzt ein differenzierteres Konzept. Die Stiko-Empfehlung sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden.“

Auch Björn Försterling (FDP) machte gegenüber der NP deutlich, dass das Impf-Konzept der Landesregierung für Schülerinnen und Schüler noch an zu vielen unsicheren Eventualitäten hänge. „Das Land muss aufpassen, dass es keine Nebelkerzen zündet.“

Von Mandy Sarti