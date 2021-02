Niedersachsens Ministerpräsident zeigte sich nach der Bund-Länder-Schalte zur Impfstrategie in Deutschland zufrieden mit dem Austausch. „Wir haben sehr offen und klar miteinander gesprochen“, so Weil. Der SPD-Politiker ist optimistisch, dass die Impfkampagne deutlich an Fahrt aufnehmen wird.