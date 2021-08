Impfempfehlung für Kinder: Eltern wünschen sich mehr Mitsprache

Hannover

„Der Diskurs mit uns Eltern und auch mit den Schülern wäre wichtig gewesen“, sagte der Vorsitzende Michael Guder am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie fühlten sich angesichts der Gefahren durch eine schwere Corona-Erkrankung oder durch einen Impfschaden ohnehin in einer Art Zwickmühle. „Egal welche Entscheidung sie treffen, es bleibt immer ein ungutes Gefühl.“

Jetzt erhöhten die Gesundheitspolitiker durch ihr allgemeines Impfangebot, mit dem sie sich gegen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) richteten, noch den Druck. Zusammen mit dem angekündigten Aus für kostenlose Corona-Tests komme das fast einer Impfpflicht gleich, sagte Guder. „Da stellt sich auch die Frage, wie künftig in den Schulen mit nicht geimpften Kindern und Jugendlichen umgegangen wird.“ Er gehe davon aus, dass auch vor dem Hintergrund neuer Mutationen und Varianten des Coronavirus, die im Ausland bereits aufgetreten seien, spätestens nach den Herbstferien die Diskussion um Distanzlernen, Quarantäne und das Kohorten-Prinzip wieder beginne.

Impfkommission bleibt bei ihrer Empfehlung

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten am Montag beschließen, dass alle 12- bis 17-Jährigen ab sofort Corona-Impfungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna erhalten können. Die Ständige Impfkomission betonte unterdessen erneut, es gebe für eine allgemeine Empfehlung noch zu wenige Daten zu möglichen gesundheitlichen Folgeschäden für Jugendliche. Sie empfiehlt eine Impfung nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung haben.

Elternrat hofft auf Werbekampagne

Guder hätte sich gewünscht, dass zur Erhöhung der Impfquote in der Bevölkerung vor den Jugendlichen zunächst die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren stärker in den Blick benommen würden, wie er sagte. In dieser Altersgruppe sei die Impfmüdigkeit besonders hoch. Er hoffe, dass die jetzt startende Werbekampagne der Landesregierung für eine Corona-Impfung auch die entsprechenden Social-Media-Kanäle bediene: „Mit Zeitungsanzeigen und Plakaten in Innenstädten kommt man da nicht weiter.“

Tochter soll selbst entscheiden

Er selbst überlasse seiner 17-Jährigen Tochter die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen wolle oder nicht, berichtete der Elternratsvorsitzende. „Wir diskutieren das seit Wochen und haben ihr alle möglichen Informationen zur Verfügung gestellt.“ Derzeit befinde sie sich in Spanien und müsse nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne. Aus dieser könne sie sich als Ungeimpfte auch nach fünf Tagen nicht freitesten. „Mal sehen, wie das ihre Entscheidung beeinflusst.“

Von epd