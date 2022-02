Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in Niedersachsen ist so hoch wie nie. Laut den Grundstücksmarktdaten 2022, die Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag vorlegte, kostete ein durchschnittliches Einfamilienhaus im vergangenen Jahr 275.000 Euro – in teuren Regionen wie Hannover noch deutlich mehr.