Hannover

Schon lange ist das Problem bekannt: In Niedersachsen fehlen die Pflegekräfte. Die Arbeit werde nicht entsprechend honoriert, so der Vorwurf. Immer mehr Pfleger flüchten deswegen von der Festanstellung in die Zeitarbeit. Denn anders als in anderen Branchen werden Leiharbeiter in der Pflege deutlich besser bezahlt als in Festanstellungen.

Pflegekammerpräsidentin Sandra Mehmecke machte am Dienstag in Hannover deutlich, dass dies keine langfristige Option sei: „Wir müssen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in Festanstellungen so anpassen, dass kein Weg mehr in die Leiharbeit führt.“ Das bedeute auch, familienfreundlichere Arbeitszeiten zu schaffen. Eine Herausforderung für eine Branche, die an 365 Tagen im drei-Schicht-Betrieb arbeite. Mehmecke verwies dabei darauf, dass die Leiharbeit die Pflegesituation innerhalb der Einrichtungen verschlechtere. Unter der Belegschaft entstehe Unmut, wenn Zeitarbeitskräfte mehr verdienen als Festangestellten in tarifgebundenen Krankenhäusern.

Doch um das Problem zu erfassen, fehlt derzeit noch die Antwort auf eine entscheidende Frage: Wie viele Pflegekräfte arbeiten in Niedersachsen tatsächlich in der Zeitarbeit? Damit will sich die Pflegekammer im Herbst auseinandersetzen. Man wolle unter den Mitgliedern valide Zahlen abfragen, erklärte die Kammerpräsidentin.

Rund 30 000 Pflegekräfte noch nicht erfasst

Darin könnte allerdings ein weiteres Problem liegen. Von den 90.000 geschätzten Mitgliedern sind gerade einmal rund 60.500 vollständig registriert. Und auch die Mitgliedsbeiträge fließen noch nicht entsprechend. Nach Angaben der Kammer muss ein Großteil der Mitglieder an die Zahlung erinnert werden. Man rechne mit rund 40.000 Schreiben, die in den kommenden Wochen versendet werden sollen. Ein genauer Zeitpunkt sei allerdings noch unklar.

Von Mandy Sarti