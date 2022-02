Hannover

Am Mittwoch haben sich Bundesregierung und Länder auf stufenweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Bereits am Abend kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an, die Öffnungen so umzusetzen, wie sie mit dem Bund und den anderen Ländern abgesprochen wurden.

Am Donnerstagvormittag kommt nun die Landesregierung zu einer Pressekonferenz zusammen, um die Details des Öffnungsplan vorzustellen. Mit dabei werden neben Ministerpräsident Weil auch sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sein, ebenso wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Letzterer wird unter anderem die geplanten Lockerungen in Niedersachsens Schulen vorstellen.

Lesen Sie auch: Ab 24. Februar: Niedersachsen setzt Corona-Lockerungen eins zu eins um

Lockerungen in Niedersachsen: Hier sehen Sie den Livestream

Bereits am Mittwochabend sagte Weil, dass die Lockerungen nun sinnvoll seien, da der Höhepunkt der Omikron-Welle mittlerweile überschritten sei. In einem ersten Schritt sollen deshalb am dem 24. Februar die Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte aufgehoben werden. Ab dem 4. März könnten dann auch wieder Großveranstaltungen unter 3G-Regeln in Niedersachsen stattfinden.

Von RND/mrx