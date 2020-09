Im Livestream: Neuer Abt für Kloster Loccum

Hannover

Zum Abtswechsel plant das Kloster ab 15 Uhr einen Festgottesdienst. Dabei wirken auch die katholischen Bischöfe Heiner Wilmer aus Hildesheim und Franz-Josef Bode aus Osnabrück mit. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur 160 Gäste an der Feier in der Klosterkirche teilnehmen. Das Kloster gilt als spirituelles Zentrum der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der größten protestantischen Landeskirche in Deutschland. Es wurde im Jahr 1163 von Zisterzienser-Mönchen gegründet und ging um das Jahr 1600 zum evangelischen Glauben über. Seither leben keine Mönche mehr im Kloster, stattdessen werden dort Pastoren und Pastorinnen ausgebildet. Zudem gibt es einen 14-köpfigen Konvent aus Theologen und Juristen unter Leitung des Abtes. Meister wird das Amt des Abtes parallel zu seinen Aufgaben als Landesbischof in Hannover ausüben. Er wird der 65. Abt des Klosters sein und der 19. seit der Reformation.

Die Zeremonie hier im Livestream

Von RND/epd