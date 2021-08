Im Livestream: Die Landesregierung stellt die neue Corona-Verordnung vor

Hannover

Die niedersächsische Landesregierung will am Dienstag eine neue Corona-Verordnung vorlegen. Zur Pressekonferenz um 13.00 Uhr hat sich unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. In Kraft treten sollen die neuen Corona-Regeln dann am Mittwoch.

Hier können Sie ab 13 Uhr die Pressekonferenz im Livestream verfolgen

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/eventlivestream4550-ardplayer.html

Von der Landesregierung vorgestellt werden unter anderem das erweiterte Indikatorensystem für Niedersachsen, die 3G-Regelungen sowie die Maßgaben für den Schulanfang und für Bereiche mit einem besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen - etwa bei Großveranstaltungen oder in Diskotheken.

Laut dem Verordnungsentwurf werden - wie von Bund und Ländern beschlossen - Genesene, Geimpfte und Getestete (3G) auch in Niedersachsen künftig mehr Freiheiten haben. Neben der Häufigkeit der gemeldeten Corona-Fälle (Sieben-Tage-Inzidenz) soll künftig auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle und die von ihnen belegten Intensivbetten eine Rolle spielen. Die neue Verordnung soll zunächst für einen Monat gültig sein und regelmäßig überprüft werden.

Von RND/dpa