Im Livestream: Der Krisenstab informiert über die Corona-Lage in Niedersachsen

Hannover

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen nehmen wieder zu. Am Dienstag ist die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz auf 26,0 gestiegen. Derweil arbeitet die Landesregierung an einer neuen Corona-Verordnung. Diese soll bis zum 25. August vorliegen.

Beides sind Themen bei der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Sie beginnt am Dienstag um 13 Uhr.

Niedersachsen will bei der Corona-Verordnung einen Sonderweg einschlagen und sich vom bislang starren Stufenplan verabschieden. Die Inzidenz soll nicht mehr der alleinige Faktor für Beschränkungen sein. Die neuen Freiheiten sollen vor allem für Geimpfte gelten.

„Fest steht, dass es für Geimpfte und Genesene keinen Lockdown geben kann“, kündigte der Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke vor einer Woche an.

Rund zweieinhalb Wochen vor Ende der Schulferien in Niedersachsen hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für allgemeine Corona-Impfungen für alle Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen. Bei der niedersächsischen Landesregierung fand diese Entscheidung am Montag Zuspruch. Das Land peilt gezielte Impfaktionen an Schulen an.

Ministerpräsident Stephan Weil erhofft sich dadurch zusätzlichen Schwung bei den Corona-Impfungen. Die klare Empfehlung, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiege, „dürfte vielen Eltern sowie den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Entscheidung für eine Impfung deutlich erleichtern“, sagte der SPD-Politiker.

Von RND/sap/dpa