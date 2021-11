Hannover

Über die Unterrichtsversorgung an niedersächsischen Schulen wird bei der Landtagssitzung am Mittwoch (9.00 Uhr) diskutiert. Die FDP-Fraktion wird dieses Thema in einer Aktuellen Stunde in den Landtag einbringen. Der Landtag wird am Mittwoch zudem auf den 75. Geburtstag des Bundeslandes blicken. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) wird anlässlich des Geburtstags eine Rede halten, wie auch Vertreter der vier Fraktionen SPD, CDU, Grüne und FDP.

Die Landtagsdebatte im Livestream

Niedersachsen bildete sich im Jahr 1946

In der vergangenen Woche gab es bereits einen großen Festakt zu dem Geburtstag. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Niedersachsen zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gebildet worden.

Von RND/lni