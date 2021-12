Hannover

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland aus. Wie ist die aktuelle Infektionslage in Niedersachsen? Mit welcher Strategie geht das Land in das neue Jahr? In einer Pressekonferenz informiert heute von 13.30 Uhr an Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, gemeinsam mit Fabian Feil, Chef des Landesgesundheitsamtes, über die Situation.



Auch Axel Brockmann, Präsident des Landespolizeipräsidiums, nimmt an der Pressekonferenz teil. Deshalb könnte auch der Umgang mit den Demonstrationen gegen die Corona-Regeln ein Thema sein.

