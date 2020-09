Im Kloster Loccum trägt jetzt Landesbischof Meister den Krummstab

Loccum

Abtskreuz, Krummstab und Abtsring – das sind die Insignien, die auf einen Blick die neue Stellung von Ralf Meister ausmachen. Der 58-Jährige ist jetzt Abt des traditionsreichen Klosters Loccum bei Nienburg. Am Sonnabend wurde der Theologe als Nachfolger von Horst Hirschler (87) mit einem festlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt.

Hirchler hatte das Amt 20 Jahre lang inne. Der Tradition gehorchend steht das Amt des Abtes dem amtierenden oder pensionierten hannoverschen Landesbischof zu. Der einstigen Landesbischöfin Margot Käßmann allerdings war diese Aufgabe und Ehre verwehrt, weil sie eine Frau ist. Erst vor wenigen Tagen hat der Konvent, in dem heute altgediente Theologen und Juristen sitzen, seinen Widerstand gegen Frauen aufgegeben. Hirschler stimmte zu – und machte so den Weg frei für eine Äbtissin in der Zukunft.

Anzeige

Zur Galerie Ein Festgottesdienst mit 160 Gästen –so vollzog sich am Sonnabend der Abtswechsel im Kloster Loccum.

Weil und Wulff unter den Gästen

Zu Gast beim Gottesdienst im Kloster (1163 von den Zisterziensern gegründet und seit 1600 evangelisch) waren 160 Vertreter von Kirche und Politik. Unter ihnen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) sowie Altbundespräsident Christian Wulff ( CDU).

Weitere NP+ Artikel

Die katholischen Bischöfe Heiner Wilmer aus Hildesheim und Franz-Josef Bode aus Osnabrück beteiligten sich mit Lesungen und Gebeten an der Feier. Die Hannover Harmonists, eine Bläsergruppe unter Leitung von Stiftskantor Michael Merkel, sowie Hans Bäßler an der Orgel begleiteten den Gottesdienst musikalisch.

„Baumeister des Herrn“

Meister würdigte seinen Vorgänger Hirschler als „Baumeister des Herrn“: „Wir verdanken ihm so vieles an diesem Ort.“ In seiner Predigt rief er zu einer Verbindung von Glauben und Vernunft auf. Dafür stehe seit Jahrhunderten das Kloster Loccum. Es komme darauf an, aus der Geschichte zu lernen, Unrecht zu erkennen und für eine bessere Welt zu arbeiten. „Vernunft ist mehr als bloße Logik“, betonte der neue Abt. „Sie ist die verantwortliche Weise, mit der Welt umzugehen.“

Ministerpräsident Weil sagte, mit dem Ausscheiden Hirschlers aus dem Amt des Abtes gehe eine Ära zu Ende. „Eine Ära der jahrzehntelangen Arbeit an den Menschen in Niedersachsen.“ Hirschler verbinde profunde Bildung mit einem tiefen Glauben, großer Überzeugungskraft und einer unübersehbaren Autorität. Dabei lasse er keine Distanz zu den Menschen aufkommen, sondern bleibe nahbar. „Es sind große Spuren, die er hinterlässt.“

Stärkung und Trost

Auch der Prior des Klosters, Arend de Vries, hob die Verdienste des bisherigen Abtes hervor. Hirschler habe sich mit Hingabe und Leidenschaft für das Kloster eingesetzt, sagte er bei der Entpflichtung: „Ihre hohe Präsenz hat das Kloster zu einem öffentlichen und offenen Ort gemacht, wo Menschen in alten Mauern und lebendig gebliebenen Traditionen Stärkung und Trost suchten und fanden.“ Hirschler, der von 1988 bis 1999 Landesbischof war, hatte Anfang Januar beim traditionellen Epiphanias-Empfang der hannoverschen Landeskirche in dem Kloster seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der für Mai geplante Abtswechsel verschoben worden.

Das Kloster gilt als spirituelles Zentrum der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. In seinen mittelalterlichen Mauern leben heute keine Mönche mehr. Stattdessen werden dort Pastoren und Pastorinnen ausgebildet. Derzeit wird das Predigerseminar für 29 Millionen Euro umgebaut und wird künftig den Nachwuchs mehrerer norddeutscher Landeskirchen schulen. Meister übt das Amt des Abtes parallel zu seinen Aufgaben als Landesbischof in Hannover ausüben. Er ist der 65. Abt des Klosters und der 19. seit der Reformation.

Von Vera König