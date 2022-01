Hannover

Die Omikron-Variante dominiert inzwischen auch in Niedersachsen. Das hat Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben – im NP-Interview erklärt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wieso es dennoch sicher ist, die Schulen zu öffnen und welche Verschärfungen es braucht, um auch den Kita-Betrieb sicher zu gestalten.

Herr Tonne, am Montag sollen die Schulen mit Präsenzunterricht starten. Was macht Sie angesichts der aktuellen Lage zuversichtlich, dass das eine sichere Entscheidung ist?

Wie wichtig es ist, Schulen zu öffnen und möglichst lange offenzuhalten, haben wir im vergangenen Jahr gesehen. In einer Pandemie ist nichts wirklich sicher zu 100 Prozent, aber in der Planung für den Schulstart spielen die nochmals verschärften Schutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Es gilt die OP-Maskenpflicht überall und für alle und für die Beschäftigten die 3G-Regel. Zudem müssen sich die ungeimpften Kinder und Jugendlichen in der ersten Woche nach den Ferien täglich testen, anschließend dreimal. Zusätzlich haben wir strenge anlassbezogene Tests, dann auch für Geimpfte und Genesene. Wir haben ein enges Sicherheitsnetz gespannt.

Wäre es angesichts der neuen Herausforderungen durch die Omikron-Variante nicht besser, auch die Geimpften und Genesenen zum Test zu verpflichten?

Bei den anlassunabhängigen Tests sind unsere Möglichkeiten aufgrund des Bundesinfektionsschutzgesetzes begrenzt. Wir können nicht alle Kinder und Jugendlichen zu einem Test verpflichten. Die Situation ändert sich aber, wenn es zu einem Infektionsfall kommt, wie ausgeführt. Dann müssen sich alle Schülerinnen und Schüler der Kohorte eine Woche täglich testen. Damit haben wir im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht.

Land will erst gesellschaftliche Bereiche herunterfahren, bevor Schulen geschlossen werden

Dennoch ist die Situation anders als 2021: Der Anteil der neuen, deutlich ansteckenderen Mutation liegt in Niedersachsen inzwischen bei 70 Prozent. Deutschlandweit fordern nun auch Gewerkschaften und Verbände, die Schulen zu schließen.

Es die garantierte Priorität dieser Landesregierung, Kinder und Jugendliche in den Fokus zu stellen. Bevor es zu Schulschließungen kommt, werden zunächst andere gesellschaftliche Bereiche heruntergefahren. Auch in der Pandemie muss es gelingen, das bestmögliche Bildungsangebot zu machen.

Gleichzeitig könnte es mit der Omikron-Variante aber auch zu einem Fachkräftemangel in den Schulen kommen. Wie können Sie garantieren, dass nicht doch Schließungen drohen?

Im vergangenen Jahr waren lediglich zehn bis zwölf Schulen im Land gleichzeitig von Einschränkungen im Schulbetrieb betroffen. Das stimmt mich erst einmal zuversichtlich. Natürlich kann es aber sein, dass Lehrkräfte oder pädagogisches Personal ausfallen. Dann wird es darum gehen, einzelne Angebote zurückzufahren. Die Schulen bekommen hierfür die nötige Beinfreiheit. Einen entsprechenden Fahrplan für die Schulen erarbeiten wir derzeit.

„Homeschooling ist keine Dauerlösung“

Wie steht es um die technische Ausstattung fürs Homeschooling, falls die Schulen schließen müssen?

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren riesengroße Fortschritte gemacht, wenngleich wir natürlich nicht am Ziel sind. 1600 Schulen sind in der Bildungscloud, die Ausstattung von Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie den Lehrkräften ist über den Digitalpakt verbessert worden. Das wäre ohne die Pandemie nicht so schnell gelungen. Allerdings ist die Digitalisierung so ausgelegt, dass das Lernen in der Schule funktioniert, Homeschooling ist keine Dauerlösung.

Trotzdem sind einige Schulen im Land immer noch nicht ans Internet angeschlossen...

Es gibt Förderprogramme für Schulen ohne Breitbandanschluss. Die weißen Flecken sind aber am Ende eher eine Frage des allgemeinen Digitalisierungsfortschritts.

In der Öffentlichkeit wird hauptsächlich über Schulen diskutiert. Kitas kommen häufig zu kurz. Müsste nicht aktuell auch in diesem Bereich deutlich mehr Schutz gelten?

Im Augenblick führen wir eine intensive Debatte darüber, ob Tests auch in der Kita verpflichtend sein müssen. Kitas sind nicht nur eine nette Freizeitaktivität, sie sind eine entscheidende Bildungseinrichtung. Deswegen müssen sie sichere Orte sein. Gleichzeitig darf die Testpflicht aber auch nicht dazu führen, dass Eltern ihre Kinder aus der Einrichtung nehmen. Es gibt ja keine Kindergartenpflicht. Daher muss sehr genau abgewogen werden.

Sind Sie eher dagegen oder dafür, dass die Testpflicht in Kitas kommt?

Im Fokus steht ganz klar das Offenhalten der Einrichtungen. Genauso wie wir offene Schulen benötigen, brauchen wir verlässlich geöffnete Kitas – für die Eltern aber noch mehr für die Kinder. Angesichts der Omikron-Variante halte ich es deswegen für den richtigen Zeitpunkt, eine Testpflicht in den Kitas sehr genau zu prüfen.

Wann könnte die Pflicht kommen?

Es geht nicht um eine wochenlange Debatte, wenn , dann steht eine Entscheidung kurzfristig an.

Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen kritisieren, dass Ihre Pläne häufig zu kurzfristig seien. Inwiefern können Sie die Not, in der sich Eltern befinden, nachvollziehen?

Die Pandemie sorgt für Unsicherheiten und ich habe großes Verständnis dafür, dass die Situation nach zwei Jahren an den Nerven zerrt. Eine öffentliche Debatte über mögliche Szenarien kann ich nicht verhindern. Allerdings haben wir Anfang Dezember einen Plan für die Zeit nach den Ferien vorgestellt und dieser ist weiterhin gültig.

Von Mandy Sarti