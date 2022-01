Die eine Branche kommt den Aufträgen kaum noch nach, in einer anderen bangen viele um ihr Fortbestehen: Die Lage der Unternehmen in Niedersachsen könnte kaum unterschiedlicher sein – und das spiegelt der neueste Konjunkturklimabericht der IHKN. Wie die Stimmung ist, was Probleme bereitet und was das für die Kunden bedeutet, lesen Sie hier.