Göttingen

Die ICE-Strecke zwischen Göttingen und Kassel soll ab April 2021 saniert werden. Darüber, was das für Bahnreisende bedeutet, hat die Bahn am Dienstagmittag in einer digitalen Pressekonferenz informiert. Welche Einschränkungen bedeuten die Arbeiten für den Fern- und für den Regionalverkehr? Auf welche Verzögerungen, Umleitungen und Zugausfälle müssen sich Bahnreisende einstellen? Das Tageblatt hat die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Die Arbeiten sollen nach Angaben der Bahn im April 2021 beginnen und werden erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr haben. Vom 23. April bis zum 15. Juli 2021 sollen demnach rund 75 Kilometer Gleise mitsamt Unterbau ersetzt werden. Sieben Tunnel liegen auf der Strecke, darunter der Mündener mit 10,5 Kilometern sowie der Rauheberg-Tunnel mit 5,2 Kilometern Länge. Beide zählen zu den zehn längsten Tunneln in Deutschland – eine besondere Herausforderung, wie Projektleiter Sebastian Weber am Dienstag sagte.

Mit welchen Sperrungen und Umleitungen im Bahnverkehr ist zu rechnen?

Die Tunnel und Brücken machen nach Angaben Webers eine Vollsperrung der Strecke für die Dauer der Sanierungsarbeiten notwendig. Sämtliche Züge, die zwischen Göttingen und Kassel unterwegs sind, müssen dann umgeleitet werden – die meisten von ihnen über die Regionalverkehrsstrecke Göttingen-Eichenberg-Hann. Münden-Kassel. Vereinzelte ICEs werden weiträumig umgeleitet. Das um fast 100 Züge am Tag erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Regionalverkehrsstrecke bedeutet auch Umstellungen im Fahrplan des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), die auch Göttingen betreffen.

Welche konkreten Auswirkungen haben die Arbeiten zwischen Göttingen und Kassel auf den Fernverkehr?

„Wir können das Angebot weitgehend aufrechterhalten“, betont Robert Ohler von der Angebotskommunikation DB-Fernverkehr. In Göttingen sollen während der Arbeiten weiterhin alle üblichen ICEs halten. In Kassel hingegen entfallen die Halte der ICE-Linie 25, die Hamburg mit Nürnberg und München verbindet.

Viele ICE-Verbindungen müssen ihre Abfahrtszeiten verändern, sind auf den Umleitungsstrecken länger unterwegs als üblich oder fallen sogar für die Dauer der Arbeiten aus. Die meisten umgeleiteten Züge haben dann eine etwa 40 Minuten längere Fahrzeit zwischen Göttingen und Kassel. Deshalb fahren ICEs aus Berlin und Hamburg während der Arbeiten nach Angaben Ohlers früher ab und kommen später an als üblich. Das bedeutet: Die Abfahrtszeiten in Göttingen verschieben sich für knapp drei Monate deutlich, während sie in Kassel weitgehend gleich bleiben.

Wie komme ich während der Arbeiten von Göttingen und Kassel nach Hamburg , Berlin , Frankfurt oder München ?

In Richtung Hamburg entfallen auf der ICE-Linie 26 von Karlsruhe/ Innsbruck die Zwischenhalte Celle, Uelzen und Lüneburg, welche dafür von den Linien 20 und 22 von Zürich/ Stuttgart angefahren werden. Stattdessen hält der ICE in Eichenberg, um dort Umsteigende aus Regionalzügen aufzunehmen, die während der Arbeiten nicht bis Göttingen fahren können. Die Direktverbindung Richtung Bremen entfällt für die Dauer der Sanierungsarbeiten. Fahrgäste müssen in Hannover umsteigen.

Auf Göttingen kommen wegen der Sanierung der ICE-Strecke nach Kassel im nächsten Jahr veränderte Abfahrtszeiten zu. Quelle: imago stock&people

In Richtung Berlin fährt die ICE-Linie 12 von Basel während der Arbeiten normal. Zehn von 13 täglichen Fahrten der Linie 13 von Frankfurt zwischen Frankfurt und Hildesheim entfallen dagegen. Nach Berlin geht es von Kassel und Göttingen nach Angaben Ohlers dann mit Umstieg in Hannover am schnellsten. ICE-Sprinter von Frankfurt nach Berlin werden großräumig über Erfurt und Halle/ Leipzig umgeleitet.

In Richtung München/ Nürnberg bekommen es Bahnreisende zusätzlich zur Sperrung zwischen Göttingen und Kassel mit einer weiteren Baustelle in Bayern zu tun. Die Linie 25 von Hamburg fährt dann im stündlichen Wechsel ohne Halt in Kassel als Linie 25.1 über Augsburg nach München und als Linie 25.2 nach Nürnberg, wo Reisende nach München umsteigen müssen. Von Kassel fahren Anschlusszüge nach Fulda.

In Richtung Frankfurt fahren die Linien 12 ( Berlin-Frankfurt), 20 und 22 ( Hamburg-Stuttgart/ Zürich) und 26 ( Hamburg-Karlsruhe) im kommenden Jahr trotz Umleitung und Verzögerungen normal weiter. Auf der Linie 26 wird wie auch in der Gegenrichtung ein Zwischenhalt in Eichenberg eingefügt. Die Linie 13 ( Berlin-Frankfurt) entfällt auch in dieser Richtung zwischen Hildesheim und Frankfurt.

Was bedeuten die Arbeiten für den Regionalverkehr in der Region?

Knapp 100 Fernverkehrszüge täglich bringen die Regionalverkehrsstrecke Göttingen-Eichenberg-Hann. Münden-Kassel nach Angaben von Sabine Herms, Pressesprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), an ihre Belastungsgrenze. Viele Regionalzüge müssen deshalb ihre Fahrtzeiten anpassen. Unter anderem die Verbindungen von Kassel nach Erfurt und Halle ( Saale) fahren dann von und nach Kassel Hauptbahnhof statt Kassel-Wilhelmshöhe. Zwischen den Bahnhöfen sollen dann verstärkt Verbindungszüge fahren.

Die Regionalzüge der Linie 1 von Erfurt/ Gotha nach Göttingen fallen während der Sanierung der ICE-Strecke zwischen Eichenberg und Göttingen aus. Reisende müssen in Eichenberg umsteigen, wo für die Dauer der Arbeiten die ICE-Linie 26 ( Hamburg-Karlsruhe) in beiden Richtungen einen zusätzlichen Zwischenstopp einlegt. Die Linien 7 und 8 von Göttingen nach Kassel/ Eschwege/ Bebra fahren zu veränderten Abfahrtszeiten, vor allem auf der Linie 8 ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Wo kann ich mich über Fahrplanänderungen informieren?

Sämtliche Fahrplanänderungen in Zusammenhang mit der Sanierung der Fernverkehrsstrecke Göttingen-Kassel sind nach Angaben von Franziska Hentschke, Bahn-Pressesprecherin für Niedersachsen, bereits in die online und in der Bahn-App abrufbaren Fahrpläne eingepflegt und werden auch an den Bahnhöfen entsprechend ausgehängt. „Wir bitten unsere Fahrgäste ausdrücklich, sich vorab über ihre Verbindungen zu informieren“, so Hentschke.

Für Reisende im Regionalverkehr des NVV sind nach Angaben von Pressesprecherin Herms alle Fahrplanänderungen online und in der NVV-App einsehbar und werden ebenfalls an den Bahnhöfen ausgehängt. Bei offenen Fragen ist das NVV-Servicetelefon unter 0800/93 90 800 erreichbar.

Die Arbeiten in Zahlen Die ICE-Strecke Göttingen-Kassel wurde ebenso wie die übrige Fernverkehrsstrecke zwischen Hannover und Würzburg 1991 in Betrieb genommen. 30 Jahre später bedürfe es nun einer grundlegenden Sanierung, begründet Bahn-Projektleiter Sebastian Weber die geplanten Arbeiten. Der Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel ist zwar im Vergleich zu den anderen Bauabschnitten mit weniger als 40 Kilometern Länge kurz – doch vier Brücken und sieben Tunnel verkomplizieren die Arbeiten und erfordern eine Vollsperrung der Strecke. In weniger als drei Monaten sollen nach Angaben der Bahn rund 75 Kilometer Gleise, 72 000 Schwellen und 95 000 Tonnen Schotter ersetzt werden. Dafür sind Weber zufolge 120 Millionen Euro kalkuliert. Auf der Fernverkehrsstrecke Hannover-Würzburg werden nach Angaben der Bahn jährlich rund 15,5 Millionen Fahrgäste und 13,7 Millionen Bruttotonnen Güter transportiert. Bereits 2019 hatte die Bahn den Abschnitt Hannover-Göttingen erneuert. Bis 2023 sollen auch die Streckenteile Kassel-Fulda und Fulda-Würzburg saniert werden.

Von Tammo Kohlwes