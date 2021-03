„Hurricane“ und „Deichbrand“ wegen Corona abgesagt

Cuxhaven/Scheeßel

Zahlreiche große Open-Air-Festivals fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus - dazu gehören das „Hurricane Festival“ in Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme und das „Deichbrand“-Festival in Cuxhaven. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt wurden auch „Rock am Ring“ und „Southside“.

„Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden“, teilte Eventim Live mit. Für die Mitarbeiter und Hunderttausende Fans fallen die Konzert-Events somit zum zweiten Mal aus. Bereits im Sommer 2020 waren alle Großveranstaltungen gestrichen worden.

Von RND/lni