Hunde im Kreis Peine vergiftet: PETA bietet 1000 Euro für Hinweise

Edemissen

In der Gemeinde Edemissen im Kreis Peine sind vermutlich Giftköder ausgelegt worden. Die Polizei warnt Hundehalter in einer Pressemeldung. Zwei Hunde sind demnach gestorben. Einer von ihnen war der dreijährige Schäferhund „Wolf vom Fissenberg“ von Eckhardt Voigtländer.

„Wolf hat wahrscheinlich am vergangenen Samstag irgendwo das Gift gefressen. Am Sonntagmittag hat er erste Symptome gezeigt, er war nicht gut drauf“, erinnert sich Voigtländer gegenüber der Peiner Allgemeinen Zeitung (PAZ). Zum Abend hin habe sich der Zustand weiter verschlechtert. Er sei dann mit dem Hund in die Tierklinik in Hannover gefahren, doch es sei bereits alles zu spät gewesen. Dem Tier war nicht mehr zu helfen.

Leon hatte Glück

Mehr Glück als Wolf hatte der kleine Tibet-Terrier Leon. Auch er hat Gift gefressen, ihn konnte der Tierarzt aber retten. „Ich habe sofort eine Freundin angerufen. Die hat mich mit dem Auto eingesammelt und wir sind mit Leon sofort zu unserer Tierärztin gefahren“, erinnert sich Leons Frauchen Petra Becker. Auch ihre Veterinärin gehe mit Sicherheit von einer Vergiftung aus, sagt Becker.

Polizei warnt und bittet um Mithilfe

Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter und ruft Hundehalter zur Vorsicht auf. „Es sollte dringend darauf geachtet werden, was die Tiere am Straßenrand finden und fressen könnten“, sagt Wenzel.

Zeugen und weitere betroffene Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizei Edemissen, Telefon (0 51 76) 97 67 40, zu melden. Um die Vorfälle aufzuklären, hat die Tierrechtsorganisation PETA 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung des Täters oder der Täter führen. Neben der Polizei können sich Zeugen mit PETA unter Telefon (07 11) 8 60 59 10 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de in Verbindung setzen.

Von Kerstin Wosnitza