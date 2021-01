Homeoffice-Quote: Wie gut stehen Niedersachsens Behörden da?

Hannover

Bund und Länder haben sich am Dienstag darauf verständigt, dass möglichst viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice schicken sollen. Bei der Ablehnung müssen Arbeitgeber künftig Gründe erklären. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) arbeitet überdies an einer entsprechenden Verordnung, die Arbeitgeber rechtlich dazu verpflichten soll, Homeoffice in den Bereichen umzusetzen, wo es möglich ist.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) machte nach den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) deutlich: „Ich begrüße es, dass jetzt einheitliche Regelungen auf Bundesebene dafür sorgen sollen, dass Homeoffice überall dort, wo es irgend möglich ist, zum Regelfall bei der Berufsausübung wird.“ Daneben betonte er, dass auch die Landesverwaltung alles dafür tun werde, Kontakte zu reduzieren.

Land will mit gutem Beispiel vorangehen

Doch wie gut stehen die Behörden in Niedersachsen bei der Umsetzung des Homeoffice tatsächlich da? Ein Sprecher des Innenminsiteriums teilte mit, dass eine kurzfristige Abfrage von rund 55.000 Arbeitsplätzen in der Landesverwaltung ergeben habe, dass es sich bei 83 Prozent der Stellen um Bürotätigkeiten handele. 74 Prozent dieser Beschäftigten arbeiteten im Homeoffice. Ein Teil der Beschäftigten, darunter vor allem Mitarbeitende im Finanzministerium, müssten derzeit aber aus Datenschutzgründen noch ins Büro kommen. Die Homeoffice-Quote liegt in dem Haus von Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) deswegen nur bei 22 Prozent. Auch das Sozialministerium kommt nur auf eine Quote von 55 Prozent. Dies liege allerdings daran, dass zu dem Haus von Carola Reimann ( SPD) auch der Maßregelvollzug gehöre. Lässt man diesen Bereich aus der Rechnung heraus, kommt das Ministerium auf einen Anteil von 85 Prozent. Insgesamt arbeiten rund 230.000 Menschen in der niedersächsischen Landesverwaltung.

Der Sprecher des Innenministeriums verweist darauf, dass es in der Verwaltung viele Bereiche gebe, die nicht geeignet für das mobile Arbeiten seien. „Chemikerinnen und Chemiker sowie Biologinnen und Biologen im Bereich der Lebensmittelüberwachung müssen ihre Untersuchungen in Laboren durchführen“, erklärte er.

Landeshauptstadt hat 4000 Beschäftigte ins Homeoffice geschickt

Auch bei der Landeshauptstadt Hannover hat man die Arbeitsprozesse an die Pandemie angepasst. Von 11.500 Beschäftigten arbeiten rund 4000 im Homeoffice – das entspricht mehr als einem Drittel. Nach Angaben der Stadt, schöpfe man die Möglichkeiten weitestgehend aus. In Bereichen mit sensiblen Daten sei dies aber nicht möglich. Dies gilt unter anderem auch auch für Kitas, Pflegeeinrichtungen und die Berufsfeuerwehr. Dort gelten aber verschärfte Hygienekonzepte, teilte die Stadt mit.

Doch trotz der Anstrengungen der Behörden, mit gutem Beispiel voranzugehen, kommt die Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei vielen Arbeitgebern nicht gut an. Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, betonte, dass pauschale Vorgaben an der Arbeitsrealität vorbeigehen. Es handele sich um „bürokratischen Aktionismus“. „Außerdem hat der Staat verpasst, die Breitband-Kapazitäten flächendeckend auszubauen, damit mobiles Arbeiten und Homeschooling parallel überall möglich sind“, bemängelte Volker Müller.

Von Mandy Sarti