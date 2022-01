Höckelheim

Die Bankräuber von Höckelheim sind weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen der Polizei laufen auch am Donnerstag weiter auf Hochtouren. Bisherige Versuche, die Täter aufzuspüren – am Mittwoch war das Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik mit einem Großaufgebot durchsucht worden, zeigten keinen Erfolg. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Da es zunehmend unwahrscheinlicher werde, dass sich die Täter im Bereich Northeim aufhielten oder weiter bewaffnet unterwegs seien, werde am Donnerstagmorgen keine Warnung davor ausgesprochen, Anhalter im Bereich Northeim mitzunehmen, so die Polizei. Das bedeute aber nicht, dass nicht weiter ermittelt werde. Nähere Informationen werde es zu gegebener Zeit geben.

Zur Galerie In Höckelheim haben am Mittwoch, 12. Januar 2021, zwei bewaffnete Männer eine Sparkassenfiliale überfallen und sind geflüchtet. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tätern, unter anderem an der ehemaligen Zuckerfabrik Northeim.

Zwei Männer hatten am Mittwochmorgen die Filiale der Kreissparkasse Northeim in Höckelheim, An der Schule, überfallen. „Bei der Tat hat einer der Täter der Mitarbeiterin der Sparkasse eine Schusswaffe vorgehalten. Ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden“, berichtete die Polizei. Bei der Beute soll es sich um eine vierstellige Geldsumme handeln.

Zuckerfabrik durchsucht

„Durch die ersten Ermittlungen bestand der Verdacht, dass die beiden Täter nach der Tat auf das Gelände der alten Zuckerfabrik in Northeim geflüchtet sind“, erklärte die Polizei am Abend das Großaufgebot in diesem Bereich: „Aufgrund der Komplexität und Größe des Gebäudes sowie des gesamten Geländes und insbesondere der gemeldeten Schusswaffe wurden Spezialeinheiten der Polizei Niedersachsen hinzugezogen.“

Außer den Spezialkräften seien Kräfte der zentralen Polizeidirektion, von umliegenden Dienststellen, Polizeihunde, ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei und Drohnen der Polizei Niedersachsen sowie der Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Bei dem Einsatz waren unter der Leitung des LK Northeim unterstützend die Feuerwehr Northeim und vorsorglich die Rettungsdienste der Johanniter, des ASB und des DRK sowie ein Notarzt vor Ort. Aufgrund des Einsatzes war die naheliegende Bahnstrecke des Personennahverkehrs etwa sechs Stunden lang gesperrt.

Nachdem das Gelände komplett umstellt war, wurde es durch Spezialkräfte durchsucht – Die Täter konnten allerdings weder in dem Gebäude, noch auf dem Gelände entdeckt werden, sodass die Durchsuchung gegen 18.45 Uhr beendet worden sei, so die Polizei, die nun anderweitig ermittelt.

Zu den mutmaßlichen Tätern liegen folgende Beschreibungen vor:

Beide Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein. Einer war offenbar mit einem dunklen Parka mit Fellkapuze, grauen Jeans, schwarzer Mütze und dunklen Schuhen bekleidet. Er trug Angaben der Polizei einen weißen Mund-Nasenschutz, ebenso wie auch der zweite mutmaßliche Täter, der eine schwarze Bomberjacke getragen haben soll. An einem beigefarbenen Pullover seien schwarze Kordeln zu sehen gewesen, außerdem habe er graue Jeans und dunkle Chucks, also Stoffturnschuhe, mit weißer Sohle getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050 zu melden.

Von Nadine Eckermann