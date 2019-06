Dorfmark/Lübeck

Auf der Autobahn 7 ist am Sonntag ein Hitzeschaden in der Lüneburger Heide entdeckt worden. Bei den hohen Temperaturen brachen Betonplatten auf und hoben sich an - Fachleute bezeichnen diese Schäden als Blow ups.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es deswegen am Sonntag aber nicht, weil der Schaden nicht auf einer der Hauptfahrbahnen, sondern auf der Ausfahrtspur Dorfmark entstand, sagte ein Polizeisprecher in Bad Fallingbostel. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wollten noch am Sonntag das brüchige Material herausnehmen und das Loch wieder füllen.

Sperrung der Autobahn 1 bei Lübeck

Die Autobahn 1 musste derweil bei Lübeck gesperrt wegen Hitzeschäden gesperrt werden. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, entstand ein langer Stau.

