Vor einem Jahr schrieb Lingen Geschichte: Die dortige Wetterstation meldete 42,6 Grad - so heiß war es noch nie in Deutschland. Experten zweifelten sofort an dem Rekord - der Deutsche Wetterdienst inzwischen auch. Ob der Temperaturrekord bleibt?

42,6 Grad in Lingen – Zweifel an Deutschlands Hitzerekord vor einem Jahr

Wetter - 42,6 Grad in Lingen – Zweifel an Deutschlands Hitzerekord vor einem Jahr

Wetter - 42,6 Grad in Lingen – Zweifel an Deutschlands Hitzerekord vor einem Jahr