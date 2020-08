Bückeburg

Passanten in Bückeburg ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Langen Straße in Bückeburg ein weinendes Kind aufgefallen, das in einem überhitzten Auto saß. Von den Eltern sei weit und breit keine Spur gewesen.

Wegen der großen Hitze und der Gefahr für das Kind informierten die Passanten die Polizei. Währenddessen wurde das Mädchen von Geschäftsleuten aus der Umgebung durch eine halb geöffnete Fensterscheibe befreit und mit Wasser versorgt.

Eltern vergessen Kind im Auto

Die Beamten ermittelten anhand des Kennzeichen des Autos die Eltern des Kindes. Diese gaben an, dass sie nach dem Einräumen der Einkäufe aus dem Auto ihr Kind im Wagen vergessen hatten.

Die Polizei hat gegen die Eltern jetzt strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und das zuständige Jugendamt informiert.

