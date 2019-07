Langeoog

Der wegen eines angeblichen Hitlergrußes in die Schlagzeilen geratene SPD-Funktionär von der Insel Langeoog ist aus der Partei ausgetreten. Der Austritt sei bereits vollzogen worden, teilte der SPD-Kreisverband Wittmund am Dienstag in Wilhelmshaven mit.

Das Vorstandsmitglied des Ortsvereins habe den Schritt mit einer gegen ihn geführten Kampagne und SPD-internen Anfeindungen begründet. Die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt gegen den Mann wegen des Vorwurfs, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Sein Anwalt hatte die Vorwürfe als „haltlos“ zurückgewiesen. Über den Parteiaustritt hatte zunächst die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.

Ein ehemaliger Arbeitskollege des SPD-Funktionärs hat den vermeintlichen Hitlergruß zur Anzeige gebracht. In einem Schreiben, das dem „NDR“ vorliegt, bezeichnet sich der 42-Jährige als Opfer einer Kampagne.

Wittmunder SPD-Kreisverbandsmitglieder, ehemalige Arbeitskollegen und die Presse hätten diesen persönlichen Streifzug gegen ihn initiiert, so der zurückgetretene SPD-Funktionär. Die SPD-Chefin des Bezirks Weser-Ems, Johanne Modder, sagte dem NDR 1, dass sie seinen Rücktritt erleichtert zur Kenntnis nehme.

Von RND/dpa/ka