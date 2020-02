Hinweise auf bewaffneten Mann: Mysteriöser Polizeieinsatz im Kreis Gifhorn

Westerholz

Ein großer Polizei-Einsatz in Westerholz ( Landkreis Gifhorn) hat am Freitagabend für große Unruhe gesorgt. Die Hintergründe sind auch am Sonnabend noch unklar. Es soll Hinweise auf einen angeblich bewaffneten Mann gegeben habe.

„Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht“, sagte ein Beamter der Polizeidirektion Braunschweig. Der Einsatz hatte am Freitagabend begonnen, dabei wurden auch Straßen abgesperrt. Inzwischen wurde der Einsatz beendet.

Es ist wieder Ruhe eingekehrt rund um die Straße "Horst". Quelle: Andrea Posselt

Hintergründe zum Einsatz unklar

Man habe versucht, Kontakt zu dem gesuchten Mann aufzunehmen, erklärte die Polizei. Weitere Angaben zum Anlass und Ablauf der Ermittlungen machten die Ermittler auch am Sonnabendvormittag bisher nicht.

Während des Einsatzes kursierten wilde Spekulationen in sozialen Netzwerken. Viele Anwohner reagierten extrem verunsichert, wie die Allerzeitung berichtet. Auch am frühen Morgen weiß niemand im Ort, was genau die Ursache für den Großeinsatz war.

Die Polizei warnte bei Twitter vor haltlosen Falschinformationen. Anders als zunächst behauptet, soll es keine Geiselnahme gegeben haben.

