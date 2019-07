Hannover/Celle

Der Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa (35) bleibt im Gefängnis. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und damit einen Antrag des Verteidigers Peter Krieger auf Haftentlassung abgelehnt. Ahmad Abdulaziz Abdullah A., wie Abu Walaa mit bürgerlichem Namen heißt, war im November 2016 festgenommen worden, sitzt seitdem in U-Haft. Seit fast zwei Jahren wird gegen den ehemaligen „Scheich von Hildesheim“ vor dem Staatsschutzsenat in Celle verhandelt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, der Repräsentant des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Deutschland und damit Mitglied einer terroristischen Vereinigung im Ausland gewesen zu sein.

IS-Kämpfer nach Syrien geschickt?

Abu Walaa war jahrelang der Haupt-Imam des inzwischen verbotenen Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) Hildesheim. Die mittlerweile geschlossene Moschee soll so etwas wie die Schaltzentrale des Terrors gewesen sein – nach Auffassung der Bundesanwaltschaft wurden dort junge Leute gezielt radikalisiert und ins Kampfgebiet des IS nach Syrien und in den Irak geschickt. Viele von ihnen sind inzwischen tot, andere warten, dass sie nach Deutschland zurück können. So auch der mutmaßliche IS-Schlächter Martin Lemke, der auch in Hildesheim wohnte.

Terror-Prozess: Abu Walaa vor Gericht in Celle. Quelle: dpa

Seit September 2017 wird Abu Walaa und vier Mitangeklagten (29, 30, 39, 53) in Celle der Prozess gemacht. Die Zahl der Verhandlungstage nähert sich inzwischen der 150er-Marke.

Verteidiger: Kronzeuge ist ein Lügner

Bereit im März 2018 hatte Abu Walaas Anwalt Peter Krieger die Entlassung seines Mandanten aus der U-Haft gefordert. Er begründete den Antrag damit, dass nach der Vernehmung des Kronzeugen Anil O. kein dringender Tatverdacht mehr gegen Abu Walaa bestehe. O. sei nicht glaubwürdig: „Es handelt sich um einen notorischen Lügner mit hochgradig manipulativem Charakter.“

Zur Galerie Abu Walaa war jahrelang Haupt-Imam der inzwischen geschlossenen Moschee in Hildesheim.

Der Staatsschutzsenat in Celle folgte der Argumentation des Verteidigers nicht und lehnte im April 2018 eine Entlassung aus dem Gefängnis ab. Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Auffassung. Die Richter in Karlsruhe haben die hiergegen gerichtete Haftbeschwerde nun verworfen.

Fluchtgefahr und Schwerstkriminalität

Begründung: Nach dem bisherigen Verlauf der Hauptverhandlung sei weiterhin vom dringenden Tatverdacht gegen Abu Walaa auszugehen. Sowohl der Haftgrund der Fluchtgefahr als auch der der Schwerstkriminalität rechtfertige, dass A. im Gefängnis bleibe. Die zweieinhalbjährige U-Haft sei auch mit Blick auf eine zu erwartende Strafe nicht unverhältnismäßig.

Von Britta Mahrholz