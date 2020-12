Hildesheim

Johannes W. (57) und seine Frau Maike (61) nannten ihre Wohngruppe „Lichtblick“. Dort missbrauchten sie Kinder für ihre perversen, sadistischen Spielchen. Dafür wurde der Windelfetischist W. zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Frau kam mit einer 15-monatigen Bewährungsstrafe davon. Sie muss 6000 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen. „Das Urteil ist jetzt rechtskräftig“, teilte Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts Hildesheim mit. Die Angeklagten haben ihre Revision gegen das Urteil der Strafkammer 3 zurückgenommen. Der Prozess hatte viele Monate gedauert.

Und bei dem Urteil hatten die Angeklagten großes Glück. Denn das Gericht konnte nur die Vorwürfe eines Opfers zweifelsfrei feststellen. Die Angaben von drei weiteren Nebenklägerinnen erhärteten sich im Landgericht Hildesheim nicht. „Es spricht sehr viel dafür, dass es den Missbrauch gegeben hat. Aber es bleiben Zweifel“, erklärte Richterin Barbara Heidner im Urteil.

Anzeige

Regelverstöße wurden sehr hart bestraft

Die Taten trugen sich in den Jahren 1998 bis 2003 in der familienanalogen Wohngruppe in Gifhorn zu. Das Pädagogen-Paar hatte in Gifhorn eine Wohngruppe für hilfsbedürftige, traumatisierte Kinder geleitet. Doch es war keine Ersatzfamilie. Eher eine absolutistische Herrschaft. Die Türen waren abgeschlossen, die Fenster hatten keine Griffe. „Insgesamt herrschte eine sehr kalte Atmosphäre. Regelverstöße wurden sehr hart bestraft“, stellte Richterin Barbara Heidner fest.

Johannes W., ein großer Mann mit Halbglatze und ergrautem Vollbart, bestrafte die Mädchen gerne mit „Windelpaketen“. Oft mussten sie tagelang acht Windeln übereinander tragen, darüber kam ein gelber Sack verschnürt mit Paketband. Eine Nebenklägerin (heute 34) musste so auf den Brocken wandern oder als 14-Jährige „gewindelt“ in die Schule gehen. Als Strafe dafür, dass sie nicht aufgegessen hatte oder Widerworte hatte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderes Mädchen hatte der Angeklagte im Alter von etwa sechs und elf Jahren sexuell missbraucht. Bei zwei Zeuginnen ist laut einer Psychologin der Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht sicher. Bei einem dritten Opfer könnten die Taten auch verübt worden sein, als sie älter als 14 Jahre alt war. Deshalb wurde er in diesem Fall lediglich wegen des Missbrauchs einer Schutzbefohlenen verurteilt. Die Sozialpädagogin Maike W. ist bestraft worden, weil sie das Treiben ihres Mannes deckte.

Von Thomas Nagel