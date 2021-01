Hildesheim: Pastor wegen Betrugs in 163 Fällen vor Gericht

Hildesheim

In der Bibel heißt es: „Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist denen, die den Tod suchen.“ Nun geht die irdische Justiz mit Betrügern wesentlich zivilisierter um. Aber für Thomas G. (61) aus Seelze geht es um viel. Am Mittwoch hat der Prozess wegen gewerbsmäßigen Betruges in 163 Fällen gegen den Pastor begonnen.

Der kleine Mann mit dem grauen Dreitage-Bart betritt in Begleitung seiner Frau und Rechtsanwalt Hans Holtermann den Gerichtssaal 32 im Landgericht Hildesheim. Zahlreiche Fotojournalisten und Kamerateams erwarten ihn. Während des Prozesses wird der Prediger kein Wort reden. Wie auch. Die Verlesung der Anklage dauert fast zwei Stunden. Danach signalisiert sein Verteidiger für den nächsten Prozesstag eine geständige Einlassung.

Angeklagter hat fast 10.000 Euro zurückgezahlt

Bislang hat Thomas G. fast 10.000 Euro des Schadens von mehr als 52.000 Euro beglichen. Ein Geständnis liegt aber nach Aussage der Prozessbeteiligten noch nicht vor. Das wäre aber von Nöten, wenn der Geistliche mit einer Bewährungsstrafe davon kommen will.

Von 2012 bis 2016 soll der Angeklagte mit Rechnungen Liederbücher, Bibeln, Gartengeräte oder Stoff bestellt haben. Damals war er Pastor in Eime (Kreis Hildesheim) und Vorstandsmitglied des Kirchenverbandes Elze-Eime. Im Auftrag des Herrn war er dabei nicht unterwegs, so die Anklage. „Wobei der Angeklagte das Falsifikat am Computer erstellt hat“, verliest die Staatsanwältin immer wieder. Mit Falsifikat sind die gefälschten Rechnungen gemeint.

Immer wieder dieselben Dinge bestellt

Rainer Mainusch, Leiter der Rechtsabteilung im Landeskirchenamt, ist fassunglos: „Ich habe in meiner Laufbahn noch keinen vergleichbar gelagerten Fall erlebt.“ Aber es wurde dem Betrüger auch leicht gemacht. Die fiktiven Bestellungen ähnelten sich, so hat Thomas G. laut Anklage mehrfach Leitern bestellt. Immer wieder warme Mahlzeiten für bis zu 70 Personen, mehrfach Klavierbänke oder Hochzeitsstühle. Phasenweise wurden die Rechnungen im Tagestakt gefertigt.

Der Angeklagte konnte wohl frei über beträchtliche Mittel verfügen. Fall 90 der Anklage unterstreicht das: Den Mähroboter bestellte er wirklich. Aber nicht, um die Flächen der Kirche zu mähen. „Der Mähroboter wurde ausschließlich im privaten Pfarrgarten eingesetzt“, heißt es in der Anklage. Das Ding kostete 2199 Euro. Und die Garage für den Mähroboter beliefen sich auf 189 Euro. Gartenzwerge hat der Geistliche allerdings nicht für die private Nutzung bestellt.

Pastor will aussagen

Im Fall 154 ist Thomas G. angeklagt für 247,50 Euro online 50 Liederhefte „geordert“ zu haben. Titel: „Singen ist Gold.“ „Gesungen“ hat der Pastor am Mittwoch noch nicht vor Gericht. Die Richterin bat ihn, seinen Werdegang zu schildern. Anwalt Holtermann intervenierte: „Das soll alles am Freitag geschehen.“ Denn anhand seiner Biografie könne man auch prozessrelevante Dinge ableiten.

Egal wie der Prozess ausgeht: Den gesellschaftlichen Tod ist Thomas G. bereits gestorben.

Von Thomas Nagel