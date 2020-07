Hildesheim: Mutmaßlicher Terror-Unterstützer in U-Haft

Hannover/Hildesheim

Der Deutsch-Libanese Rabih O. aus Hildesheim ist in U-Haft genommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit. O. steht in Verdacht, 2015 die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben.

Der Deutsch-Libanese, dessen Alter die Bundesanwaltschaft nicht nennen will, war am Dienstag in Hildesheim festgenommen worden. Er soll unter anderem seiner Schwägerin Fadia S. bei ihrer Ausreise in den IS geholfen haben. Die Frau, die nun ebenfalls in U-Haft sitzt und am Dienstag in Essen festgenommen worden war, hatte 2015 ihre vier minderjährigen Kinder (damals 3, 4, 7, 8) mit ins IS-Herrschaftsgebiet nach Syrien genommen.

O. soll zudem von Anfang 2017 bis Anfang 2018 insgesamt 17.000 Euro in den Islamischen Staat geschafft haben. Der Hildesheimer gehört zum Kreis der Vertrauten von Hassprediger Abu Walaa (35) in der inzwischen geschlossenen Moschee des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK). Abu Walaa steht als mutmaßlicher Deutschland-Chef des IS seit fast drei Jahren in Celle vor Gericht.

Von Britta Mahrholz