Hildesheim

Vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos mit einem Skateboard beschädigt und dabei einen Sachschaden von 10 000 Euro verursacht. Ein Zeuge habe in der Nacht dumpfe Schlaggeräusche gehört, woraufhin er die Polizei alarmiert habe und den Jugendlichen gefolgt sei, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Bei Eintreffen der Beamten seien die jugendlichen Täter nach einem kurzen Fluchtversuch gestellt worden. Nach Angaben der Polizei wurden zunächst zwölf beschädigte Autos festgestellt.

Von RND/lni