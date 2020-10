Sie kümmerten sich um Kinder, die schwere Schicksale erlitten hatten: Johannes W. (57) und seine Frau Maike (61). Doch was sie den Kindern in der Gifhorner Wohngruppe „Lichtblick“ antaten, ist an Perversion kaum zu überbieten. Bei ihrer Verurteilung hatte das „Pädagogen-Ehepaar“ noch Glück.