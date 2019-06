Hildesheim

Ein 33-Jähriger soll in einer Hildesheimer Klinik auf seinen 85 Jahre alten Zimmernachbarn eingestochen haben. Das Opfer habe bei der Attacke am Mittwoch lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach einer Notoperation sei der Zustand des 85-Jährigen aus Delligsen stabil.

Der Mann war am Morgen mit einer Schnittverletzung am Hals in seinem Zimmer auf einer Station entdeckt worden. In dem Raum lagen mit Blut verschmierte Glasscherben, der 33 Jahre alte Mitpatient wurde vermisst. Die Polizei griff den Verdächtigen aus Salzgitter wenig später am Bahnhof auf. Auch an ihm fanden sich Blutspuren. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar, es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 33-Jährigen. Der Mann soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von RND/dpa