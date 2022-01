Hannover

Dass ein Landesfinanzminister für seinen Job Sparfuchs-Qualitäten haben sollte, ist das eine; das andere, wie er finanzielle Begehrlichkeiten ablehnt. In diesem Fall hat sich Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) gewaltig den Zorn der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zugezogen.

Das Ganze begann mit einem Schriftwechsel zwischen dem Finanzministerium und dem SPD-geführten Innenministerium. Ressortchef Boris Pistorius hatte bei Hilbers eine „geringe Zulage“ unter anderem für jene Polizeibeamten angeregt, die im Ermittlungsbereich „Kinderpornografie“ arbeiten, um deren besondere Belastung anzuerkennen.

Hilbers lehnte eine solche Zahlung ab und zog dabei einen Vergleich, den die GdP so nicht stehen lassen kann. „Die regelmäßige stundenlange Sichtung von Bild- und Videomaterial, das teils schwersten sexuellen Missbrauch von Kindern zeigt“, so die Gewerkschaft, habe Hilbers in der schriftlichen Antwort mit anderen Tätigkeiten der Polizei verglichen. Und zitiert aus dem Hilbers-Schreiben die Tätigkeiten, die „… zumindest subjektiv als ekelerregend empfunden werden (z. B. auch der Umgang mit stark alkoholisierten, sich erbrechenden Menschen)“.

Wertschätzung für belastende Tätigkeit

GdP-Landeschef Dietmar Schilff zeigt sich „fassungslos über die Sichtweise des Ministers auf die Polizei“. Man könne diese belastende Arbeit mit Geld sowieso nicht abgelten. „Dennoch müsste es das Mindeste sein, die Erschwernis der in diesem Bereich tätigen Ermittler und Ermittlerinnen mit einer geringen Zulage ein wenig wertzuschätzen.“

Indirekte Traumatisierungen durch die Bilder

Um Wertschätzung für diese harte Arbeit und psychologische Hilfe geht es auch Barbara David, Geschäftsführerin von Violetta in Hannover, der Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen. „Polizeibeamte und -beamtinnen, die sich diese teils massiven Gewalthandlungen an oft noch Säuglingen und Kleinkindern anschauen und anhören müssen, brauchen dringend Entlastung“, sagt sie. Es gebe Untersuchungen über „sekundäre Traumatisierungen“ von Polizisten nach dem Anschauen dieser Bilder und Videos, zumindest gebührten ihnen Achtung und Respekt.

Der gerade in den verdienten Ruhestand gegangene Oberstaatsanwalt Thomas Klinge aus Hannover weiß, was diese Bilder mit einem machen können. Der ehemalige Leiter der „Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften” sagte noch kürzlich, dass man zum Eigenschutz den missbrauchten Kindern in den Videos nicht in die Augen blicken und bloß den Ton nie eingeschalten dürfe. Also etwas, das die Polizeibeamten trotzdem tun müssen für ihre Ermittlungsarbeit.

Von Petra Rückerl