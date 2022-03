Hannover

Nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna kann es zu Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen kommen – in Fachkreisen unter den Begriffen Myokarditis und Perikarditis bekannt. Allerdings ist das Risiko für derartige Nebenwirkungen insgesamt sehr gering, wie Forschende der University of Oxford herausgefunden haben. Stattdessen würden Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen deutlich häufiger nach einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten, schrieben sie in ihrer Studie, die Mitte Dezember im Fachmagazin „Natur Medicine“ erschienen ist.

Auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) betont in seinen Sicherheitsberichten, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach einer Corona-Impfung nur sehr selten vorkommen. In ihrem Sicherheitsbericht vom 7. Februar 2022 schreibt die Behörde, dass die Melderate der Myokarditis- und Perikarditis-Fälle nach einer dritten Impfung sogar geringer sei als nach zweifacher Immunisierung. „Die Gesamtmelderate nach dritter Impfung beträgt für die mRNA-Impfstoffe 0,38 (Comirnaty) beziehungsweise 0,34 (Spikevax) pro 100.000 Impfdosen“, so das PEI. Diese Befunden decken sich mit Daten der Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) des Vereinigten Königreichs.

Herzmuskelentzündung nach Corona-Impfung: Junge Männer häufiger betroffen

Häufiger von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach einer Corona-Impfung betroffen waren junge Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Das PEI weist aber darauf hin: „Da lediglich vier Fälle einer Myokarditis nach Spikevax (dem Impfstoff von Moderna, Anm. d. Red.) in dieser Altersgruppe berichtet wurden, ist die Melderate bei jungen Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren mit Vorsicht zu interpretieren.“

Wenn Geimpfte Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen entwickelten, waren die Beschwerden meist mild. „Die publizierten Daten […] weisen auf einen überwiegend blanden (schwach oder mild, Anm. d. Red.) Verlauf hin, d. h. die Mehrheit der Patienten mit einer Myo-/Perikarditis nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen spricht gut auf Behandlung und Ruhe an und erholt sich rasch“, schreibt das PEI.

Von RND/dk/lb/dpa