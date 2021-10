München/Hannover

Der ADAC erwartet am Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag und am späten Sonntagnachmittag deutschlandweit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen. Denn am 15. Oktober ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Niedersachsen und einigen anderen Bundesländern. Zahlreiche Urlauber und bei schönem Wetter auch Tagesausflügler steuern zudem die Wandergebiete der Mittelgebirge – wie dem Harz – sowie die Küsten an. Für Fahrtverzögerungen könnten zusätzlich zahlreiche Baustellen sorgen: Knapp 1000 gibt es allein auf den Autobahnen.

ADAC erwartet keine langen Staus

Viele und lange Staus dürften laut ADAC aber trotzdem die Ausnahme bleiben.

Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen) sind:

- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

- Großraum Hamburg

- A 1 Hamburg - Bremen

- A 2 Hannover- Dortmund

- A 7 Hamburg - Flensburg

Der Reiseverkehr im benachbarten Ausland ist ebenfalls zeitweise lebhaft.

Von RND/r