Helmstedt trotzt Kohleausstieg mit Badesee und Klärschlammverbrennung

Helmstedt

Still ruht der Lappwaldsee. Nur an der Stelle, wo eine Pumpe ihn von der Kante des früheren Tagebaus aus langsam mit Grundwasser auffüllt, kräuselt sich die Oberfläche ganz leicht. Am gegenüberliegenden Ufer, in Sachsen-Anhalt, lockt ein Sandstrand. Er soll einmal Badestrand werden, doch das ist noch hin. „Man muss Geduld haben“, sagt Cassina Mönch. Die 23-Jährige arbeitet als Projektmanagerin der Wirtschaftsregion Helmstedt an der Zukunft des Gewässers, das zum viertgrößten Badesee in Niedersachsen werden soll, und der gesamten früheren Braunkohleregion mit. „Ich will meine Heimat weiterentwickeln“, sagt sie.

Helmstedt lag im Zonenrandgebiet

Die niedersächsischen Kommunen im ehemaligen Zonenrandgebiet arbeiten dabei eng mit den Nachbargemeinden im früheren „Osten“ zusammen. Mönch hat die innerdeutsche Grenze, die das Leben ihres Heimatortes jahrzehntelang bestimmte, nicht mehr kennengelernt. Ein Zaun teilte damals sogar die Fläche des heutigen Lappwaldsees. Auf der östlichen Seite lag das Harpker Revier der DDR, auf der westlichen das Helmstedter Revier. Auf beiden Seiten förderten Bagger Braunkohle zutage. Das Besondere: Der Grundlagenvertrag von 1972 ermöglichte es, den Bauzaun aus pragmatischen Gründen immer wieder mal zu verschieben.

„Hier war die Welt in Ordnung“: Bürgermeister Wittich Schobert auf dem Helmstedter Marktplatz. Quelle: Gabriele Schulte

Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert (CDU) weiß um die vielen Leidensgeschichten und Einschränkungen, die sich um die frühere Grenze rankten. Nichts zuletzt das Helmstedter Grenzlandmuseum und die Gedenkstätte am ehemaligen Autobahngrenzübergang erinnern daran. Doch der 51-Jährige hat aus der Zeit auch Gutes zu erzählen. „In den Achtzigern war hier die Welt noch in Ordnung“, sagt er und meint nicht zuletzt den Reichtum, den der Kohlebergbau über die Gewerbesteuer nach Helmstedt, Schöningen und in andere Kommunen des Landkreises brachte; hinzu kam die Zonenrandförderung.

Damals wurden unter anderem etliche Schwimmbäder gebaut. „Wir haben im Landkreis pro 100.000 Einwohner sieben Schwimmbäder“, erzählt Schobert. „In Berlin ist es eins.“ Außerdem brachten britische, amerikanische und französische Grenztruppen und Mitarbeiter des Zolls Leben in die Region. „Freitagabends mussten Sie in der Innenstadt draußen anstehen, bis Sie ein Bier bekamen.“

Kohlekraftwerk Buschhaus stillgelegt

In den Neunzigerjahren stellte sich die wirtschaftliche Situation an Niedersachsens östlicher Grenze dann schwieriger dar. Zwar gab es die Hoffnung, Helmstedt könne wegen der nun zentralen Lage zu einer Art Boomtown werden. Stattdessen führte die höhere staatliche Förderung für die neuen Bundesländer dazu, dass sich Betriebe lieber nebenan in Sachsen-Anhalt ansiedelten oder, wie etwa ein industrielles Grafikunternehmen, die Produktion dorthin verlagerten.

Das ist lange her, die Landesgrenzen sind nicht mehr so wichtig. Und auch der Braunkohletagebau ist Geschichte. Letzterer hat im Landkreis viele Spuren hinterlassen. Die Flöze reichten bis zu 130 Meter tief. Im Zuge der Energiewende, mit Blick auf den Klimaschutz, wurde 2016 die letzte Förderstätte bei Schöningen stillgelegt. Das Kohlekraftwerk Buschhaus stellte nach kontroverser politischer Diskussion ebenfalls 2016 den regulären Betrieb ein, diente bis Ende September 2020 nur noch als stille Reserve und wurde im Oktober 2020 vollständig stillgelegt. Denn Braunkohle setzt beim Verbrennen pro Kilowattstunde erzeugten Stroms besonders große Mengen Kohlendioxid und andere klimaschädliche Gase frei.

Alt neben Neu: EEW-Projektleiter Helge Goedecke an der Baustelle der Klärschlammverbrennungsanlage. Richtung Schöningen sind noch Spuren des früheren Braunkohletagebaus sichtbar. Quelle: Gabriele Schulte

Erwünscht ist es dagegen, Abfall in Strom umzuwandeln. Angrenzend an das ehemalige Kraftwerk Buschhaus betreibt EEW (Energy from Waste) eine Müllverbrennungsanlage. In Kürze soll nebenan zusätzlich eine reine Klärschlammverbrennungsanlage in Betrieb gehen. Zurzeit erfüllt noch das Hämmern, Kreischen und Dröhnen der Bauarbeiten die große Halle, in deren Mitte der Ofen für den zuvor getrockneten Klärschlamm steht.

Phosphatdünger aus Klärschlamm

„Es wird die erste Mono-Klärschlammverbrennungsanlage in Niedersachsen sein“, sagt Projektleiter Helge Goedecke. Schlechte Gerüche würden nicht nach außen dringen, alles werde aufwendig abgeschirmt und gereinigt. EEW hat 1,5 Millionen Euro Regionalförderung für die neuen Arbeitsplätze sechs Kilometer südlich von Helmstedt bekommen. Nicht die Energieerzeugung aus dem Klärschlamm steht hier im Vordergrund, sondern die Rückgewinnung von Phosphat aus der Asche. Der Bauingenieur zeigt einen Becher mit körnigem Substrat – es ist eine Probe des hochwertigen Düngers, der im nahen Haldensleben in Sachsen-Anhalt aus dem recycelten Klärschlamm hergestellt wird.

Eine Klärschlammverbrennungsanlage der EEW entsteht neben dem ehemaligen Braunkohlekraftwerk Buschhaus. Quelle: EEW

„Wir sind stolz darauf, ein erstes sichtbares Zeichen des Strukturwandels im Helmstedter Revier zu schaffen“, sagt EEW-Geschäftsführer Rüdiger Bösing. Aktuell würden Gespräche mit der MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft) über Flächen für weitere Ansiedlungen geführt, die ihn zuversichtlich stimmten. „An Ideen für eine Nachnutzung mangelt es nicht.“ Der gemeinsam mit Avacon und MIBRAG angestrebte Green Energy Hub sei ein Beispiel. Dort soll aus Windenergie erzeugter Strom durch Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen. Mit zugeführtem Kohlendioxid wird der Wasserstoff dann in synthetisches Methanol umgewandelt werden, das als Treibstoff eingesetzt werden kann. Der traditionelle Energiestandort hat den Vorteil, dass eine gute Anbindung an das Strom-, Gas-, Daten- und Verkehrsnetz genutzt werden kann.

Noch wird gebaut. EEW eröffnet in Kürze bei Helmstedt Niedersachsens erste reine Klärschlammverbrennungsanlage. Quelle: Gabriele Schulte

Auch in anderen Bereichen ist etwas in Bewegung gekommen. Auf der Domäne Schickelsheim bei Königslutter hat sich das Praxis-Labor Digitaler Ackerbau der Landwirtschaftskammer angesiedelt, mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums und des Kreises Helmstedt. Auch dort ist umweltgerechtes Düngen ein Thema. Unter anderem soll ein mit einem Stickstoffsensor ausgerüsteter Schlepper für exaktere Düngung sorgen.

Auch in anderen Versuchen erproben Experten, welche Auswirkungen die moderne Technik auf ackerbauliche Verfahren, auf Boden, Wasser, Klima und die Artenvielfalt hat. „Mit den Erkenntnissen wird die Landwirtschaftskammer Landwirtinnen und Landwirte über Beratungs- und Bildungsangebote unterstützen und Behörden mit validen Daten versorgen,“ sagt Kammerpräsident Gerhard Schwetje.

Der Pneumatik-Düngerstreuer des Praxis-Labors Digitaler Ackerbau wird mit Hilfe von Daten gesteuert, die von Sensoren, Drohnen und Satelliten gesammelt wurden. Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Auch Helmstedts Bürgermeister Schobert blickt nach vorn. Er sei froh, sagt er, dass die Stadt und die Umlandkommunen früheres Konkurrenzdenken überwunden und sich in der Wirtschaftsregion Helmstedt zusammengefunden haben, einer gemeinsamen Strukturentwicklungsgesellschaft. „Wo was im Landkreis passiert, ist nicht so wichtig. Hauptsache es passiert etwas.“ Auch zwischen Bundesländern soll in dem Revier mit der gemeinsamen Braunkohlegeschichte nicht mehr unterschieden werden, wie Thomas Klein betont, der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion. „In diesen kleinen Grenzen denken, das ist nicht unsers.“

Die angekündigten 90 Millionen Euro Strukturhilfe vom Bund sollen allerdings in Niedersachsen ausgegeben werden. Das Nachbarrevier in Sachsen-Anhalt hat eigene Fördertöpfe. Da das Helmstedter Revier schon früher als andere aus der Braunkohle ausgestiegen war, drohte es im Übrigen zunächst vom Bund bei den Hilfen vergessen zu werden.

Der Lappwaldsee ist der größte Tagebausee in der Region. Quelle: Peter Radke

Nun will Helmstedt, nach mehr als 140 Jahren Bergbaugeschichte, unter anderem an die einstige Bedeutung als Universitätsstadt anknüpfen. Der Landkreis will zudem die Nachbarschaft zu Wolfsburg noch stärker nutzen. Schon jetzt ist VW der größte Arbeitgeber. Der Landkreis hat sich nun als Standort für das neue E-Auto-Werk des Konzerns beworben. Die Ansiedlung von Amazon an der Autobahn 2 ist bereits gelungen.

Unterdessen erfreuen sich Spaziergänger und Radfahrer an den Tagebauseen. Der Helmstedter Lappwaldsee ist der größte von ihnen. Bis der Strand auf der Harpker Seite zum Baden genutzt werden kann, werden allerdings Jahre vergehen. Noch ist das Wasser zu sauer. Der künftige See soll vier Quadratkilometer groß sein und elf Kilometer Ufer aufweisen. Geplant ist, dass 122 Millionen Kubikmeter Wasser den ehemaligen Tagebau füllen, die maximale Tiefe soll 70 Meter betragen. Ab etwa 2032 könnte es so weit sein.

Von Gabriele Schulte