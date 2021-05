Helmstedt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Rennau und Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagnachmittag offenbar zu spät erkannt, dass mehrere vor ihm fahrende Sattelzüge abgebremst hatten. Er fuhr auf den Lastwagen vor ihm auf, der sich querstellte. Der 47-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Lastwagens kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht, nach Polizeiangaben konnte die Vollsperrung der Autobahn erst gegen 1 Uhr am Freitag aufgehoben werden.

Von RND/lni