Göttingen

Ein Denkmal des Schauspielers Heinz Erhardt in der Göttinger Innenstadt ist von Unbekannten gestohlen worden. Die Figur vom gleichnamigen Heinz-Erhardt-Platz ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit Gewalt von ihrem roten Rundsockel entfernt und abtransportiert worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schaden, der zur Wiederbeschaffung der vor knapp drei Wochen gestohlenen Figur entstanden sei, liege bei mehreren tausenden Euro. Zunächst hatte das Göttinger Tageblatt über den Diebstahl berichtet.

Das zwei Meter hohe und etwa 20 Kilogramm schwere Denkmal wurde 2003 zu Ehren des Schauspielers aufgestellt. Die Figur bildet Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Eberhard Dobermann ab, den der Schauspieler im Film „Natürlich die Autofahrer“ (1959) spielte.

Erhardt wuchs in Wennigsen auf und ging unter anderem in Barsinghausen und am damaligen Realgymnasium am Georgsplatz in Hannover zur Schule, der heutigen Tellkampfschule.

