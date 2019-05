Neuenkirchen

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Sonnabend bei einem schweren Verkehrsunfall im Heidekreis gestorben. Ein weiterer Autoinsasse schwebt in Lebensgefahr. „Ein Wagen mit fünf jungen Männer ist um halb vier Uhr gegen einen Baum geprallt“, sagte ein Polizeisprecher. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle auf einer Kreisstraße in der Ortschaft Ilhorn. Ein weiterer junger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. «Es besteht Lebensgefahr», sagte der Sprecher. Die drei anderen Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Insassen stammen aus der Umgebung.

Noch ist unklar, wie es zu dem Aufprall kommen konnte. Nach Angaben des Polizeisprechers war kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt. Ermittelt wird noch, wer den Wagen fuhr und ob eventuell Alkohol eine Rolle spielte. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.

Von RND/dpa