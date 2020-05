„Schere geht weiter auseinander“: Viel Kritik an Niedersachsens Plan für Schulen

Hannover

Der Weg für Niedersachsens Schüler während der Corona-Pandemie zurück in die Klassen ist geebnet: Am Freitag hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) seinen Fahrplan für den Schulbeginn vorgestellt. Nachdem bereits die Abschlussklassen und der vierte Jahrgang begonnen haben, stehen nun auch die Daten für die anderen Klassenstufen fest.

Grant Hendrik Tonne betonte: „Mit dem Rhythmus der vergangenen Wochen sind wir gut gefahren.“ Nun sei es möglich, den Schulen Planungssicherheit zugeben. Gleichzeitig sei dies aber auch mit einer erheblichen Mehrbelastung für die Lehrkräfte verbunden. Sie müssen nach dem Plan der Landesregierung die Klassen teilen und getrennt unterrichten. Überdies sind sie verantwortlich dafür, dass der Hygieneplan eingehalten wird. Um sie zumindest zu entlasten, hat der Minister angekündigt, dass die mündlichen Prüfungen der neunten und zehnten Jahrgänge nur noch freiwillig seien. Außerdem soll auch das Verfahren zur Rückmeldung der Noten erleichtert werden.

Weil die Schüler, die nicht zur Schule zurückkehren können, zu Hause lernen sollen, hat Tonne sich dafür ausgesprochen, Schüler leihweise mit Tablets und Laptops auszustatten. Die 47 Millionen Euro, die das Land aus dem Digitalpakt vom Bund bekommt, soll in die Anschaffung der Geräte fließen. Ziel sei es, dass auch Schüler, deren Eltern kein Geld für die Geräte hätten, digital lernen können. Dies soll eine Antwort auf „eine der schwierigsten Fragen insgesamt“ sein, die Bildungsgerechtigkeit in der Zeit der Pandemie.

Werden Kinder aus schwierigen Verhältnissen vergessen?

Gleichzeitig ist dies auch der größte Kritikpunkt der Opposition. Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg sagte im Gespräch mit der NP: „Die Bildungsgerechtigkeit spielt im Plan der Landesregierung keine Rolle.“ Kinder mit schwierigen familiären Bedingungen würden zum Verlierer der Krise. Das liege vor allem auch daran, dass nicht darauf geachtet werde, dass schwächere Kinder unabhängig der Jahrgangsstufe dringend in der Schule unterrichtet werden müssen. Hamburg forderte für diese Kinder deswegen Lernräume.

Björn Försterling ( FDP) sieht vor allem die Erstklässer aus sozial schwierigen Verhältnissen in der Gefahr. Denn sie sollen erst am 15. Juni wieder in die Schule zurückkehren. „Für sie gab es praktisch kein zweites Schulhalbjahr. Damit fallen sie auf das Niveau von Vorschulkindern zurück.“

Auch Pädagogen machen sich Sorgen um ihre schwachen Schüler. Lutz Müller, Lehrer an der IGS Rodenberg, sagte im Gespräch mit der NP: „Die Schere geht so immer weiter auseinander.“ Kinder, die zu Hause keine Hilfe bekommen, seien wesentlich unmotivierter. „Ihnen fehlt das schulische Umfeld.“ Nicht der einzige Punkt, der Müller bitter aufstößt. Er ist überzeugt, dass der Hygieneplan der Landesregierung kaum einzuhalten sei: „Wenn die Hälfte der Klassen zurückkehrt, sind auf unserem Schulhof fast 400 Schülerinnen und Schüler unterwegs. Abstände können so nicht eingehalten werden.“ Auch die Option, die Pausen- und Unterrichtszeiten zu verlegen, sei wenig realistisch – auf dem Dorf kommen die Schüler mit Linienbussen zur Schule, die lassen sich nicht an die neuen Zeiten anpassen.

Maskenpflicht an Schulen?

Das Hygienekonzept gibt auch Wolf Grütter vom Regionselternrat zu Denken. „In jedem Supermarkt muss eine Maske getragen werden, aber in der Schule nicht?“ Diese Entscheidung halte er für unverantwortlich, immerhin gehe es darum, das Infektionsrisiko zu senken. Kultusminister Tonne räumte ein: „Die Frage ist noch nicht abschließend geklärt.“

Mehr Klärung hätte sich Christian Hoffmann, Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW, auch beim Schutz der Lehrkräfte gewünscht. „Viele Schulleiterinnen und Schulleiter sind ratlos, weil sie mit der Entscheidung, die Lehrkräfte in Risikogruppen einzuteilen, alleine gelassen wurden.“ Es gebe einen großen Beratungsbedarf.

Von Mandy Sarti