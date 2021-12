Hannover

Die Opposition kritisiert die Pläne der rot-schwarzen Landesregierung – es fehle an den nötigen Zukunftsinvestitionen. Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, machte deutlich: „SPD und CDU regieren auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und deswegen geht in Niedersachsen nichts voran. Und das ist bitter.“ Niedersachsen müsse den grünen Wasserstoff vorantreiben, Kliniken sanieren und in Universitäten investieren – dies geschehe mit dem Haushalt aber nicht. Die Grünen machen sich deswegen für einen Niedersachsenfonds stark. Dafür sollen Spielräume aus dem Corona-Sondervermögen und den Steuermehreinnahmen genutzt werden.

Auch die FDP sieht Handlungsbedarf, will aber keine neuen Schulden aufnehmen. Sie spricht sich für einen staatlichen Modernisierungsfonds und die Weiterentwicklung der Förderbank NBank zur Investitionsagentur aus. FDP-Chef Stefan Birkner machte deutlich, dass die Handlungsbedarfe auf dem Tisch liegen und verwies darauf, dass nach neun Jahren, in denen sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Regierungsverantwortung befinde, zu wenig geschehen sei.

„Stellen die Weichen für einen Neustart aus der Krise“

SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder sieht das anders: „Die Pandemie bringt die schwersten finanziellen Belastungen in der Geschichte unseres Landes mit sich, die uns noch längere Zeit beschäftigen werden. Zugleich stellen wir mit dem verabschiedeten Haushalt die Weichen für einen Neustart aus der Krise.“ Die Sozialdemokratin verwies zudem darauf, dass viele Vereinbarungen des Koalitionsvertrages bereits umgesetzt worden seien – so auch die Kita-Gebührenfreiheit.

„Ich bin froh, dass wir – obwohl wir uns noch inmitten der vierten Welle befinden – in Niedersachsen keine Haushaltsnotlage mehr feststellen müssen“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Weil die Steuerschätzung im November deutlich mehr Einnahmen für das Land prognostizierte, hatte sich die Regierung entschlossen, keine neuen Nettokredite aufzunehmen und frühere Kredite aufzulösen. Seiner Auffassung nach, führt dies nicht zu Nachteilen: „Uns gelingt die Rückkehr zur schwarzen Null und zwar ohne Einschränkungen oder Einschnitte bei den fachpolitischen Herausforderungen.“ Der Haushalt soll am Donnerstag verabschiedet werden.

Von Mandy Sarti