Die Corona-Krise überschattet bundesweit die Finanzen. Durch den Einbruch der Wirtschaft sind die Einnahmen deutlich zurückgegangen. Das wirkt sich auch auf die künftige Finanzplanung aus: Die niedersächsische Landesregierung will im kommenden Jahr auf die Investition in neue Großprojekte verzichten. Dies teilte sie am Montag bei der Vorstellung des Haushaltes für 2021 mit.

„Die bisherig wahrgenommenen Aufgaben sichern wir im Bestand ab, es gibt aber keine Möglichkeit, neue Aufgabenschwerpunkte zu definieren“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Der Haushalt, der 35,9 Milliarden Euro umfasst, soll dazu dienen, die Schäden der Corona-Krise möglichst gering zu halten. „Wir haben es nicht mit einem kurzfristigen Problem zu tun, sondern mit einem Einbruch, der so tief ist, dass er über die Legislaturperiode andauern wird.“

Doch ein paar Ausnahmen macht die rot-schwarze Landesregierung schon: Aus dem Jahresüberschuss 2019 werden 380 Millionen Euro für den Klimaschutz bereitgestellt. Konkret wird damit in den Ausbau der erneuerbaren Energien, Arten- und Waldschutz investiert. Überdies will das Land im kommenden Jahr 20 neue Richterstellen schaffen.

Beratungen über Schülerticket verschoben

Lang geplante Projekte wie das Schülerticket legt die Landesregierung dagegen vorerst auf Eis. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir diesen Punkt in den nächsten Beratungen neu aufnehmen werden“, erklärte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU).

Um den Haushalt zu finanzieren und die geringeren Einnahmen aufzufangen, muss das Land 853 Millionen Euro Schulden aufnehmen. Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) machte allerdings deutlich, dass das Ziel sein müsse, schnell zu einem „strukturieren Haushalt“ zurückzukehren. Damit dies gelinge, müsse die Wirtschaft aber wieder funktionieren. Bereits vor eineinhalb Wochen hatte die Landesregierung deswegen einen zweiten Nachtragshaushalt vorgestellt. Dieser sieht 8,4 Milliarden Euro für die Bewältigung der Krise vor.

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte den Haushalt: „Die Landesregierung verpasst mit ihren Finanzplänen für das kommende Jahr erneut die Chance, Niedersachsen mit einem kraftvollen sozial-ökologischen Konjunkturprogramm aus der Krise zu führen.“ Die Mittel für den Klimaschutz seien viel zu gering, betonte Julia Willie Hamburg.

Gewerkschaften kritisieren fehlende Modernisierung des Landes

Auch die Gewerkschaften zeigten sich wenig überzeugt von der Planung der Landesregierung. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Niedersachsen Mehrdad Payandeh macht deutlich: „Das Land zu modernisieren und zukunftsfest zu gestalten, geht anders. Sparen ist angesichts von Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Energiewende der falsche Ansatz.“

Für den haushaltspolitischen Sprecher der FDP, Christian Grascha, hingegen, führt nichts daran vorbei, neue Investitionen zu stoppen. Allerdings gehen ihm die Einsparungen nicht weit genug: „Aufgabe der Landesregierung wäre es gewesen, die bisherigen Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen.“

Auch die AfD spricht sich für mehr Einsparungen aus. Peer Lilienthal zeigte sich wenig begeistert davon, dass in den Klimaschutz investiert werde.

