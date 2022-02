Hannover

Es scheint das einzutreten, was Expertinnen und Experten vorhergesagt haben: Seit fünf Tagen sinkt die Zahl der Omikron-Neuinfektionen – das Wachstum könnte durchbrochen sein. „Ich bin vergleichsweise optimistisch, dass wir das Plateau erreicht haben“, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover.

Auch Regierungssprecherin Anke Pörksen betonte: „Es ist Land in Sicht.“ Die Tendenz sei eindeutig positiv, dies solle sich nun auch für die Menschen bemerkbar machen. Der Startschuss für weitreichende Lockerungen? Eine erste Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch sieht zumindest große Öffnungsschritte ab dem 4. März vor. In Niedersachsen bleibt man dagegen eher vage: Es gehe nicht um Lockerungen an einzelnen Stellen, sondern um Öffnungsschritte „in allen gesellschaftlichen Bereichen“, machte Anke Pörksen deutlich. Die Entscheidungen werde man dabei an die Lage und das Infektionsgeschehen anpassen.

Ob das nun bedeutet, dass man dem Vorschlag für Öffnungen am 4. März zustimmt, bleibt also weiterhin offen. Die Beschlussvorlage, die unter anderem den Wegfall der 2G-plus-Regelung in der Gastronomie und die Öffnung von Diskotheken vorsieht, wollte die Regierungssprecherin nicht kommentieren.

Gesundheitsministerin Behrens offen für Lockerungen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich am Montagabend bei „Hallo Niedersachsen“ ebenfalls offen für Lockerungen – ihre Aussage blieb anders als die Beschlussvorlage aber eher vorsichtig: In den kommenden Wochen sei es möglich, sich vorzutasten und langsam auf einen Öffnungsplan einzulassen. Damit seien bald sicherlich weniger intensive Beschränkungen bei privaten Kontakten möglich.

Derweil steigt der öffentliche Druck. FDP-Chef Stefan Birkner fordert, dass Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) klar festlege, mit welcher Haltung er am Mittwoch in die Gespräche geht. Bund und Länder müssten konkrete Öffnungsschritte vereinbaren und Perspektiven aufzeigen. „Klar ist: Es darf nicht erneut einen Sonderweg Niedersachsens geben, der hinter den getroffenen Vereinbarungen zurückbleibt“, machte der Liberale deutlich.

Die Arbeitsgemeinschaft Norddeutsche Industrie- und Handelskammern (IHK) fordert angesichts der bevorstehenden Osterferien ebenfalls klare Perspektiven. „Von größter Wichtigkeit ist dabei die Schaffung eines einheitlichen Rahmens der norddeutschen Länder bei der Aufhebung von Beschränkungen wie der 2G-Plus-Regelung oder der Sperrstunde in der Gastronomie“, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Von Mandy Sarti