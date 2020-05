Hass gegen Ferienhausbesitzer an der Ostsee: „Wir dachten, uns will hier keiner mehr“

Insel Poel

Marina Wettig-Reiersloh aus Detmold ( Nordrhein-Westfalen) nennt die Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern ihre „zweite Heimat“. Seit 1997 besuchen sie und ihre Frau Ulrike Reiersloh die Ostsee-Insel mehrmals im Jahr. Seit 2010 besitzt das Paar ein 60 Quadratmeter-Ferienhaus nahe des Timmendorfer Leuchtturms. Sie haben hier viele Freunde und überlegen, als Rentnerinnen ganz herzuziehen. Doch die Corona-Krise hat ihre Liebe zur Insel auf eine harte Probe gestellt. „Wir dachten, uns will hier keiner mehr“, sagt Ulrike Reiersloh (59).

Als sie beide im Februar ihren Bungalow abschlossen, ahnten die beiden Frauen nicht, dass es ein Abschied für länger werden sollte. Wenige Woche danach verhängte das Land wegen der Corona-Pandemie eine Einreise-Sperre für Touristen und Eigentümer von Zweitwohnungen. Ausnahmen gab es lediglich für Berufspendler.

Die Polizei forderte die „Ausländer“ mit unmissverständlichen Lautsprecherdurchsagen auf, das Land sofort zu verlassen, wie die „ Ostsee-Zeitung“ berichtet. In vielen Urlaubsregionen, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, schlitzten Unbekannte Reifen von Autos mit ortsfremden Kennzeichen auf, Fahrer mit dem falschen Nummernschild wurden teils übelst beschimpft. Die Ablehnung zeigte sich auch in zivilisierterer Form, in Chats und Leserbriefen gaben viele Bewohner von Urlaubsregionen zu verstehen, dass die Gäste unerwünscht sind, liest man ebenfalls in der „ Ostsee-Zeitung“.

Widersprüchliche Angaben von Behörden

Das Ehepaar Reiersloh empfand das als persönliche Kränkung. Gebannt verfolgten sie die Diskussionen im Internet und im Fernsehen – und fragten sich ernsthaft, ob sie überhaupt noch auf ihre doch so geliebte Insel zurückkehren können. Kurz überlegten sie, ihr Haus an der Ostsee zu verkaufen, verwarfen das dann aber schnell wieder. Dennoch: „Da ist viel kaputtgegangen“, sagt Marina Wettig-Reiersloh (61).

„Auf der Insel Poel gab es so etwas nicht“, sagt Beate Orwat zu den vereinzelten Übergriffen gegen vermeintliche Auswärtige, die meist gar keine waren. Der Rentnerin aus Wismar und ihr Mann Jürgen Orwat sind mit ihrem Ferienhaus in Timmendorf Nachbarn der Reierlohs. Die Paare sind befreundet. In der Zeit der Absperrung haben sie die Polizeikontrollen auf dem Inseldamm nicht so gestört, berichtet die 75-jährige Wismarerin.

Fotokopie vom Ausweis der Mutter

Dafür habe in den Ämtern und Behörden reichlich Verwirrung geherrscht, was die Situation nicht gerade verbesserte. So bekam Beate Orwat in der Zeit der ersten Lockerungen am Bürgertelefon zu hören, dass ihr Sohn, der mit seiner Frau in Brandenburg lebt, sie zwar besuchen dürfe, aber nur in der Hauptwohnung in Wismar, nicht auf Poel. Dann hieß es, der Sohn dürfe doch auf die Insel, müsse aber stets eine Fotokopie vom Ausweis seiner Mutter dabeihaben, falls er kontrolliert wird. Beate Orwat muss lachen, so absurd findet sie das alles. „Das ist doch total überzogen“, sagt sie.

Die Reierslohs machten ähnliche Erfahrungen. Sie haben ihre Zweitwohnung zwar angemeldet, aber keinen Nebenwohnsitz auf Poel. Als sie den wegen der Krise im Meldeamt eintragen lassen wollten, winkte die Behörde ab. Das Melderegister könne jetzt nicht geändert werden. Marina Wettig-Reiersloh fand das merkwürdig und fragte im Schweriner Innenministerium nach. So eine Regelung gibt es nicht, hieß es dort. „Was soll man da machen?“, fragt die 61-Jährige. Am liebsten hätte sie zwei Telefone gegeneinander gehalten, damit die kommunale und die Landesbehörde miteinander bereden können, was jetzt wohl richtig sei.

Mulmiges Gefühl bleibt zurück

Bei ihrer ersten Rückkehr nach Poel saßen die beiden Frauen mit einem dicken Kloß im Hals im Auto. Doch ihre Befürchtungen bestätigten sich nicht. Nachbarn und Freunde in der Ferienhaus-Kolonie, die sonst in Rostock, in der Umgebung und wie sie in anderen Bundesländern wohnen, freuten sich, sie wieder zu sehen.

Dennoch: Es bleibt ein mulmiges Gefühl zurück, irgendwie doch nur vorübergehend geduldet zu sein und nicht wirklich dazuzugehören. Marina Wettig-Reiersloh würde sich wünschen, dass Einwohner, Zweitwohnungsbesitzer, Politiker und Behördenvertreter darüber ins Gespräch kommen, wie es in solchen Krisen künftig besser laufen könnte.

