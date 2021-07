Osterode

Die Harzer Wandernadel ist sehr beliebt. Mehr als 75 000 Stempelhefte wurden bisher ausgegeben. Sie ist sogar so beliebt, dass mittlerweile ein schwunghafter Handel mit den Stempeln entstanden ist.

Immer häufiger werden auf einer Auktionsplattform im Internet halbvolle Stempelhefte zum Kauf angeboten. So verlangt ein Anbieter aus Baden-Württemberg 57,90 Euro für einen Wanderpass mit 71 Stempeln. Damit wäre man auf einen Schlag Wanderkönig oder Wanderkönigin. Dabei kann der Anbieter auf Interessenten bauen. Immerhin 36 Beobachter verzeichnet das Angebot.

Nicht ganz so billig ist ein Wanderpass mit allen 222 Stempeln. Dieser wurde vor zwei Wochen mit einem Startpreis von 20 Euro angeboten und war schon drei Tage später bei 44 Euro.

Betrug an sich selbst

Satte 151 Euro wurden eine Woche zuvor für ein komplettes Stempelheft gezahlt. Verbunden sind damit die höchsten Weihen als Stempelkaiser. Der Preis macht aber deutlich, welch hohen Stellenwert diese Auszeichnung genießt. In diesen beiden Fällen kamen die Anbieter jeweils aus dem Westharz.

In den sozialen Medien wird das Phänomen kontrovers diskutiert. Da ist vom Betrug an anderen Wanderern aber auch an sich selbst die Rede. Schließlich läge der Sinn der Wandernadel darin, die Landschaft selbstbestimmt kennen zu lernen.

Zuständig für die Harzer Wandernadel ist die gleichnamige GmbH in Blankenburg. Auch der Geschäftsführer Klaus Dumeier hält den schnellen Klick zum Wanderkaiser erst einmal für Selbstbetrug. Er hält den Verkauf von Wanderpässen für eine Randerscheinung. Dumeier betont: „Wir werden keine Änderungen an unseren Regularien vornehmen, nur weil einige Zeitgenossen sich selbst betrügen.“

Betrug nur moralisch greifbar

Die Angelegenheit ist rechtlich schwer zu fassen. Schließlich geht es hier um den Kauf und Weiterverkauf eines Heftes. Der vermeintlich Betrug ist wohl nur moralisch zu fassen. Ob die namentliche Erfassung der Stempelheft-Inhaber beim Kauf machbar wäre, ist fraglich.

Derweil gibt es ein weiteres Phänomen rund um den Wanderpass. Bei Facebook tauchen immer häufiger Fotos der Stempelstellen auf, die man mit dem Pkw und einen kurzen Fußweg erreichen kann. Auf diese Tour brachte es ein Wanderer auf 16 Stempel an einem Tag.

Nach Aussagen von Dumeier hat man dieses Probleme schon vor einigen Jahren erkannt. Seit 2016 hat die Servicegesellschaft 40 Stempelkästen versetzt. Einige auch deswegen, damit sie nicht mehr mit dem Auto angefahren werden können. Nach seinen Angaben gibt es derzeit noch fünf Standorte, an denen Stempelkästen mit dem Pkw erreichbar sind.

Für Klaus Dumeier ist auch dies eine Form von Selbstbetrug. Er weist daraufhin, dass die Benutzung der Wald- oder Feldwege ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung ist.

Von Thomas Kügler