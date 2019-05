Cuxhaven

Die Reiterstaffel der Polizei in Hannover wird nach zwei Jahrzehnten in diesem Sommer nicht mehr dauerhaft im Cuxhavener Watt unterwegs sein. „Wir werden sie nur noch zu Großveranstaltungen wie dem Duhner Wattrennen und dem Deichbrand-Festival anfordern“, sagte eine Sprecherin der Polizei Cuxhaven am Donnerstag. Das Einsatzaufkommen in den zehn Wochen Hochsaison rechtfertige keine dauerhafte Saisonverstärkung mehr. „Das ist ja auch eine positive Botschaft“, betonte Rieken. Über die Entscheidung hatte zunächst die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.

„Dauerpräsenz nicht mehr vertretbar“

Neben zwei Reitern und ihren Pferden stellte die Bereitschaftspolizei Niedersachsen dem Kurort zuletzt bis zu zwölf Beamte für den Streifendienst im Sommer zur Verfügung. Zwar steige der Aufwand im Sommer wegen der vielen Touristen, sagte die Sprecherin. Allerdings sei die Arbeit inzwischen mit den eigenen Kräften zu bewältigen. „Eine Dauerpräsenz der Saisonverstärkung ist nicht mehr vertretbar.“

Im Biosphärenreservat Elbtalaue im Landkreis Lüneburg sind dagegen seit Anfang Mai wieder Polizeipferde im Einsatz. Die Beamten informieren Ausflügler und andere Besucher über die besonderen Schutzregeln und ahnden Verstöße.

Von RND/dpa