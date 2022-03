Hannover

Seit nunmehr drei Wochen ist Krieg in der Ukraine. Tausende Menschen sind seitdem auf der Flucht vor Gewalt und suchen unter anderem Schutz in Niedersachsen. CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann macht nun konkrete Vorschläge, um die Kommunen zu entlasten – es sollen mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.

„Wir sollten zwischenzeitlich einen Sondertopf Ukraine einrichten, um den Kommunen etwaige Kosten vorfinanzieren zu können, bis der Bund in die Kostenübernahme über die derzeitige Pauschale von 12.000 Euro pro Kriegsflüchtling hinaus einsteigt“, sagte Althusmann. Angesichts der sinkenden Zahl der Geflüchteten, seien im vergangenen Jahr nicht alle Landesmittel ausgeschöpft worden. Diese Mittel sollen nach Ansicht des Christdemokraten nun sofort zur Verfügung gestellt werden. „Wenn wir das dann ergänzen um ein denkbares Sonderprogramm Unterkunftssanierung oder zügige Wohnraumschaffung, werden wir etwas Vernünftiges auf den Weg bringen“, zeigte er sich überzeugt.

Krieg wirkt sich auf Lieferketten in Niedersachsen aus

Nicht der einzige Bereich, der von Putins Angriffskrieg betroffen ist. Auch die Wirtschaft leidet unter den Folgen der Invasion. Eine im Wirtschaftsministerium gebildete „Task Force Ukraine“ habe ergeben, dass die Lieferketten in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, der chemischen Industrie und im Lebensmittelbereich stark gefährdet seien. „Es fehlen Ersatzteile, Rohstoffe, Fahrer, es fehlen Verpackungen für Lebensmittel, die in der Ukraine hergestellt oder veredelt werden“, sagte Althusmann.

Daneben spielt auch die Debatte um die Unabhängigkeit von russischem Gas eine entscheidende Rolle: Immerhin fließen pro Tag gut 800 Millionen Euro nach Russland. Immer häufiger wird daher auch über die Verlängerung von Kohle und Atomkraft diskutiert – Energieformen, die eigentlich bald der Vergangenheit angehören sollten.

Althusmann schließt Verlängerung der Kernkraft nicht aus

Auch Althusmann zeigt sich für solche Vorschläge in Niedersachsen offen: „Ich denke, dass niemand ernsthaft den Wiedereinstieg in die Kernkraft will. Wir sollten aber zumindest die Option prüfen, ob wir gegebenenfalls – begrenzt auf zwei Jahre – die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen lassen könnten.“ Laut Energieversorgung sei das zwar schwierig, aber nicht unmöglich, erklärte Althusmann.

Die Verlängerung der Kernkraft ist für den Christdemokraten eine kurzfristige Lösung – ab 2025 sollen in Niedersachsen LNG-Terminals an den Start gehen. Daneben gibt es laut Althusmann zwei weitere Optionen, um die Energieversorgung sicherzustellen. „Eine kurzfristige Lösung in den kommenden sechs bis zwölf Monaten könnten spezielle Schiffe zur Speicherung und Regasifzierung von Flüssiggas sowohl in Wilhelmshaven als auch in Stade sein.“ So könnten bis Ende 2023 zehn Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Gas in Wilhelmshaven anlanden. In Stade werde ein weiteres Projekt geprüft unter der Elbinsel „Stader Sand“ geprüft – dort befindet sich ein Gashochdrucknetz. „Möglicherweisen könnte über ein in Stade liegendes Spezialschiff dort ebenso Flüssiggas eingespeist werden.“

Sollte das Gas nämlich knapp werden, droht eine Notfallversorgung. Privatleute werden dann zwar weiter versorgt, für die Wirtschaft gilt das aber nicht. Das könnte vor allem die Stahl- und Chemieindustrie in Niedersachsen treffen. „Es braucht jetzt dringend eine Koordinierung zwischen Bund und Ländern, welche kritische Infrastruktur der Industrie geschützt werden muss“, forderte Althusmann.

Von Mandy Sarti und Marco Seng