Hannover: Scharfe Kritik der FDP am Impfstart

Hannover

Seit gut einer Woche läuft die größte Impfaktion in der Geschichte Niedersachsens. Zunächst können sich vor allem Pflegeheim-Bewohnerinnen und -Bewohner über die Spritze freuen, die vor Covid-19 schützen soll. Das Vakzin von Biontech und Pfizer ist knapp.

Die FDP im Landtag übt scharfe Kritik am schleppenden Impfstart in Niedersachsen. So sagte Susanne Schütz, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Landtag, der NP: „Die Impfungen laufen in Niedersachsen vor allem zu langsam an. Von Impfdosen für 56.000 Niedersachsen waren bis Montag erst etwa 5.000 verimpft. Es ist unerklärlich, warum die meisten Impfzentren im Land erst jetzt eine Lieferung erhalten und damit auch erst jetzt beginnen können. In der Bekämpfung der Pandemie kommt es auf jeden Tag an, deshalb sollte die Landesregierung Wege finden, den Impfstoff schnellstmöglich zu verwenden."

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden bis Montag landesweit 5394 Menschen geimpft. Das waren 0,7 Impfungen pro 1000 Einwohner - nur Thüringen hatte mit 0,4 eine schlechtere Quote. Bundesweit zählte das Institut 264.952 Corona-Impfungen - die meisten wurden für Bayern erfasst (66.258), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (53.841) und Hessen (33.405).

Von Petra Rückerl