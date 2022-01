Hannover

Die Corona-Infektionszahlen steigen derzeit unter Schülerinnen und Schülern stark an. Das Kultusministerium hält derzeit trotzdem weiter am Präsenzunterricht fest. Das kritisiert nun der Philologenverband Niedersachsen. Dieser vertritt die Interessen der Gymnasiallehrerinnen und Referendare.

Der Präsenzunterricht sei durch Quarantäne und durch Krankmeldungen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften massiv eingeschränkt, sagte der Verbandsvorsitzende Horst Audritz. Allerdings sei auch eine Aussetzung der Präsenzpflicht keine Alternative, denn das führe zu unakzeptablen Folgen für die Qualifizierung der Kinder. Deswegen fordert der Verband einen Fahrplan zur Sicherung des Schulunterrichts.

„Unter 2G-Regeln ist Unterricht möglich. Eine Kapitulation vor dem Virus aber, indem man einfach die massenweise Infizierung aller in Kauf nimmt, ist in dieser Situation nicht zu verantworten“, sagt Horst Audritz. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Kultusministerium hält an Präsenzunterricht fest

Das niedersächsische Kultusministerium setzt derzeit noch auf Präsenzunterricht. Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, müssen sich alle Schüler täglich auf das Coronavirus testen und durchgängig eine Maske tragen. Diese Testpflicht gilt seit Kurzem auch für geimpfte und genesene Kinder und Jugendliche. Ausgenommen davon sind nur Schüler, die bereits eine Booster-Impfung bekommen haben. Trotz dieser Maßnahmen steigen die Corona-Zahlen unter Kindern weiter stark an.

Es sei Schlimmes zu befürchten, wenn im Februar die Omikron-Welle den Höhepunkt erreicht, warnte deshalb nun der Philologenverband. „Die Inzidenz unter den jüngeren Schülerinnen und Schülern ist schon jetzt auf über 2.000 geklettert, örtlich werden noch weit höhere Werte gemeldet“, sagte Audritz.

Ministerium präsentiert Notfallplan

Mit Blick auf die nun stark verbreitete Omikron-Welle hat das Kultusministerium Mitte Januar einen zweistufigen Notfallplan vorgestellt. Dieser „Handlungsrahmen für die Schulorganisation unter Omikron“ soll den Präsenzunterricht sicherstellen, indem zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften zugunsten von Vertretungsunterricht gekürzt werden.

Auch der Landesschülerrat möchte so lange wie möglich am Unterricht in den Schulen festhalten. „Der Präsenzunterricht muss die Priorität sein“, sagte der Vorsitzende Justus Scheper. „Wenn es so weitergeht wie jetzt, kommen wir um ein zeitweises Home Schooling aber nicht herum.“

Justus Scheper hält lokale Maßnahmen für sinnvoller, als alle Schulen in Niedersachsen zu schließen. Quelle: Katrin Kutter

Die Aussetzung der Präsenzpflicht, wie es sie in Berlin bereits gibt, hält Scheper für Niedersachsen noch nicht notwendig. „Wir sind flächenmäßig viel größer als Berlin und haben daher lokal viel mehr Möglichkeiten.“ Denkbar sei etwa, dass bei einer Häufung von Omikron-Fällen in einem Gebiet, die dortigen Schulen in den Wechselunterricht gehen oder zeitweise schließen.

Landeselternrat: Hohes Ansteckungsrisiko in Schulen

Der Landeselternrat kritisiert die Bedingungen in den Schulen – kleine Klassenräume, keine Luftfilter und Trennscheiben und die An- und Abreise in übervollen Bussen. „In dem schlechten Zustand, in dem sich unsere Schulen befinden, sind die Kinder dem Virus nahezu ausgesetzt“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Langel. 

Der Rat hält deswegen den Wechsel in den Hybrid- oder Distanzunterricht insbesondere in den höheren Jahrgängen für eine Alternative. Der Verband kritisiert jedoch, dass dafür oft die Voraussetzungen fehlten: beispielsweise seien die Lehrkräfte im E-Learning-Bereich nicht ausgebildet und es habe keine Evaluation des Distanzlernens gegeben. „Ohne eine Handreichung für die Umsetzung in den Schulen, insbesondere im Bereich der Leistungsüberprüfung bleibt das, was im Moment möglich wäre, bestenfalls Unterricht zweiter Klasse“, sagt Langel.

Von Inga Schönfeldt